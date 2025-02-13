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年糕食譜｜新年過後年糕吃剩不用怕　2大煮法變新菜式加1物減飽滯感

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大家不妨將新年吃剩的年糕用這兩種煮法來增添新鮮感！

【年糕/年糕食譜】農曆新年過後，難免會剩下一些年糕，一般吃法令人感飽滯，丟掉又浪費！因此，坊間出現不少年糕新式吃法，TOPick為大家整理出2大煮法，而且這兩種做法只需要簡單材料便做到，能夠增添吃年糕的新鮮感外，也可以減少油膩感。

材料：

  • 年糕
  • 春卷皮/越南米紙
  • 水果/蕃薯/芋頭
  • 蛋漿
  • 牛奶

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創新年糕食法︱1. 水果/蕃薯春卷年糕

將年糕切成塊狀，拿出春卷皮簡單浸一浸牛奶，再包裹切好的年糕，可根據個人口味塗上蛋黃漿，再放進氣炸鍋180度焗5分鐘，再重複200度2分鐘，無油炸年糕便出爐了。

此外，亦可將年糕切粒狀，然後再把雪梨切成同等大小的形狀，或是根據喜好選擇不一樣的水果，甚至改為蕃薯和芋頭，之後做法都是拿出春卷皮簡單浸一浸牛奶，再用來包住年糕粒和水果粒並捲起，放在氣炸鍋炸至金黃酥脆即可，加入水果的做法可以減少飽滿感，而蕃薯和芋頭就跟年糕味道非常夾。

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創新年糕食法︱2. 米紙煎年糕

先把年糕切成塊狀或片狀，之後用越南米紙沾上蛋漿，再包住年糕片，如果家中沒有氣炸鍋的話，可以用平底鑊將年糕煎至金黃即可，這個做法超級簡單，而且成品外脆內裡煙韌彈牙，口感十分豐富。

不過年糕的熱量始終不低，多吃對身體沒有益處，因此不管任何烹調方法，還是要適可宜止，品嚐過後，也要多做運動消耗掉熱量！

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