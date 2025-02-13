戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65

▲ 嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價，2D電影成人$40起、學生$30起，IMAX電影低至$65。

【戲院優惠/戲飛優惠/嘉禾戲院】香港戲院業面臨「寒冬」，去年9間戲院結業，為吸引市民入戲院睇戲，嘉禾院線（Golden Harvest）宣布2月15日起旗下全線戲院推出「至抵」票價，2D電影票價成人$40起、小童及學生$30起、長者$20起；IMAX電影票價低至$50，即睇下文了解詳情！

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戲院優惠｜嘉禾院線2.15起推「至抵」票價

由2月15日起，嘉禾院線全線戲院推出「至抵」票價，以回饋戲迷多年的支持。全新「至抵」票價如下：

「至抵」票價 成人 小童及學生 長者 普通2D電影 $40起 $30起 $20起 IMAX電影 $65起 $65起 $50起

戲院優惠｜星期三2D電影劃一$40

此外，嘉禾院線會繼續維持「星期三2D全日劃一$40票價」及「網上購票$0手續費」，亦會定期推出小食部及會員優惠。

另外，現時可以$1登記成為會員，除了享受會員折扣，每次睇戲買小食都可賺取積分換限定獎賞。

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戲院優惠｜5大經典電影愛情片重映$40

適逢情人節，嘉禾戲院精選5部經典愛情片，讓戲迷重溫，包括《夏日的麼麼茶》、《薰衣草》、《十二夜》、《星願》及《小親親》，票價只需$40，入場觀眾更可獲贈復刻回憶特別紀念明信片一張。

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戲院優惠｜嘉禾院線2月電影

嘉禾院線部分現正上映電影如下：

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戲院優惠｜嘉禾院線戲院地址

海運戲院 九龍尖沙咀廣東道3號海運大廈地下 嘉禾黃埔 黃埔天地螢幕圈2樓 StagE 新界屯門市廣場1期3樓3201鋪 the sky 西九龍海庭道18號奧海城2期1樓 嘉禾銀河廣場 香港筲箕灣望隆街2號銀河廣場2樓 嘉禾MegaBox 九龍九龍灣宏照道38號 MegaBox 11 樓 1-7 號單位 嘉禾大埔 新界大埔安邦路2號大埔超級城第一層 600號鋪

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