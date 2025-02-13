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戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價，2D電影成人$40起、學生$30起，IMAX電影低至$65。

【戲院優惠/戲飛優惠/嘉禾戲院】香港戲院業面臨「寒冬」，去年9間戲院結業，為吸引市民入戲院睇戲，嘉禾院線（Golden Harvest）宣布2月15日起旗下全線戲院推出「至抵」票價，2D電影票價成人$40起、小童及學生$30起、長者$20起；IMAX電影票價低至$50，即睇下文了解詳情！

最新影片：

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校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

戲院優惠｜嘉禾院線2.15起推「至抵」票價

由2月15日起，嘉禾院線全線戲院推出「至抵」票價，以回饋戲迷多年的支持。全新「至抵」票價如下：

「至抵」票價成人小童及學生長者
普通2D電影$40起$30起$20起
IMAX電影$65起$65起$50起

戲院優惠｜星期三2D電影劃一$40

此外，嘉禾院線會繼續維持「星期三2D全日劃一$40票價」及「網上購票$0手續費」，亦會定期推出小食部及會員優惠。

另外，現時可以$1登記成為會員，除了享受會員折扣，每次睇戲買小食都可賺取積分換限定獎賞。

點擊圖片放大

戲院優惠｜5大經典電影愛情片重映$40

適逢情人節，嘉禾戲院精選5部經典愛情片，讓戲迷重溫，包括《夏日的麼麼茶》、《薰衣草》、《十二夜》、《星願》及《小親親》，票價只需$40，入場觀眾更可獲贈復刻回憶特別紀念明信片一張。

點擊圖片放大

戲院優惠｜嘉禾院線2月電影

嘉禾院線部分現正上映電影如下：

點擊圖片放大
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戲院優惠｜嘉禾院線戲院地址

海運戲院九龍尖沙咀廣東道3號海運大廈地下
嘉禾黃埔黃埔天地螢幕圈2樓
StagE新界屯門市廣場1期3樓3201鋪
the sky西九龍海庭道18號奧海城2期1樓
嘉禾銀河廣場香港筲箕灣望隆街2號銀河廣場2樓
嘉禾MegaBox九龍九龍灣宏照道38號 MegaBox 11 樓 1-7 號單位
嘉禾大埔新界大埔安邦路2號大埔超級城第一層 600號鋪

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