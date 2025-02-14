Jetour捷旅X極致豪華麗晶七海郵輪   3大頂級航程北歐夏日美景   追趕午夜太陽夢幻之旅  

船票6折限時優惠

Upgrade Your Horizon 限時優惠！2月28日前報名指定航程及艙房尊享提升艙房及高達船票40%折扣優惠（環遊世界航次除外）。

▲ 麗晶七海郵輪是中小型六星級奢華郵輪船隊，擁有超過30年的歷史，致力提供無可比擬的郵輪體驗，結合頂級服務、全包式奢華，為旅客帶來極致海上假期。

北歐盛夏 探索午夜太陽

想領略冰川與峽灣的壯麗景色？10晚北歐壯麗自然之旅正是不二之選。從英國修咸頓啟航，搭乘2023年下水的七海尚逸號，一路穿越挪威與冰島，欣賞北歐夏季最迷人的景觀。夏季的北歐氣候宜人，自然景色壯麗，而「午夜太陽」更為旅程添上魔幻色彩。第一站挪威的克里斯蒂安桑與卑爾根，峽灣水面如鏡，映襯青翠山巒與五彩木屋，風景如畫。接着，郵輪前往冰島，停靠塞濟斯菲厄澤、亞庫來利與伊薩菲厄澤，呈現壯觀的瀑布、冰川與地熱溫泉，讓你沉浸於大自然的奇景中。行程最終抵達雷克雅維克，欣賞地熱間歇泉與火山地貌，為旅程畫上完美句號。

▲ 卑爾根五彩木屋是挪威著名的歷史地標，沿著港口排列，充滿濃厚的海港風情，現已列入世界文化遺產。

日韓秋色 追訪萬野紅葉

熱愛秋天的浪漫？11晚日本紅葉之旅將帶你遊歷日韓迷人秋景。搭乘七海探索者號，這艘被譽為「世界上最豪華的艦隊TM」，提供極致奢華的郵輪體驗。行程從東京啟航，途經仙台、宮古等地，欣賞日本東北與北海道層層紅葉。郵輪還將停靠擁有寧靜的鄉村風光與壯麗秋色的青森與酒田。停靠韓國釜山，感受當地文化與美食。返程途經關門海峽，在清水港遠眺富士山的好風光。

▲ 從東京啟航，欣賞日本東北與北海道層層紅葉。

一生總要豪一次 環遊世界之旅

曾夢想環遊世界？141晚的環球航程將實現你的夢幻旅行願望！七海輝煌號於2027年1月從美國邁阿密啟航，橫跨五大洲、超過60個港口，探索世界每個角落。旅程途經地中海陽光與古蹟、亞洲文化與自然奇觀，以及南美洲的壯麗景色。郵輪將穿越國際航道，停靠多個如畫港口，從歐洲浪漫小鎮到南太平洋夢幻島嶼，每一站都令人驚喜。

▲ 冰島北部的Godafoss瀑布一年四季各具壯麗魅力：春季冰雪消融，夏季綠意盎然，秋季金黃瀑布如畫，冬季冰雪交融伴極光，展現自然之美。

六星級海上旅程 精緻佳餚 貼心服務

無論是北歐、日本，還是環遊世界的航程，麗晶七海郵輪都以其無與倫比的船上設施和美饌，為旅客帶來極致的享受。麗晶七海郵輪以「最全面的奢華體驗」及「全包式郵輪風格」而聞名。船上豪華裝潢、低至 1:1.15 的船員乘客服務比例，大部分套房均包括露台，讓每位旅客都能感受到細緻入微的服務。全包式船費設計涵蓋岸上觀光、無限Wi-Fi、高級酒水等，讓你無需為額外開支操心，真正享受無憂旅程。船上餐飲更是極致享受，如主餐廳Compass Rose提供定制高級餐膳，法國餐廳Chartreuse結合經典與現代法式美味，Prime 7則是一間氣派的美式扒房。郵輪設施同樣出色，Observation Lounge是欣賞日落與現場音樂的最佳地點，Culinary Arts Kitchen 則讓旅客學習烹調精緻菜餚。入住高級房型如Concierge Suite或更高級別的客人可享出發前一晚免費酒店，讓旅程從一開始就奢華無比。

▲ 高級房型如Concierge Suite與Penthouse Suites，更提供私人管家服務及登船前酒店住宿。

▲ Culinary Arts Kitchen 海上烹飪學校，讓旅客親手學習烹調精緻菜餚。

旅遊博覽限定優惠

Jetour捷旅將於2月20至23日參與香港旅遊博覽會，帶來會場限定優惠，首5位現場報名者可享每房最高HK$7,000折扣，例如7晚亞得里亞海航程的露台套房由HK$36,198降至HK$32,698，而10晚地中海航程的露台套房低至HK$23,898起。現場還會舉行講座，介紹麗晶七海郵輪的全包式奢華體驗。Jetour捷旅展位將提供最全面的資訊，助你實現夢想中的郵輪之旅。

香港旅遊博覽會2025 Jetour捷旅

日期：2025年2月20-23日（星期四至日）

時間：上午11:00－晚上8:00

地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）

展位號碼：5C-J27

【麗晶七海郵輪】

奢華六星級全包式郵輪體驗：

無與倫比的服務與舒適之旅

日期： 2025年2月23日（星期日）

時間：上午11:30 -下午12:30

立即登記：https://bit.ly/41evubF

10晚-探索北方地平線郵輪-七海尚逸號

出發日期：2025年7月7日

露台套房Cat. H : HK$ 48,998起

詳情：https://bit.ly/3Q6M8TZ

11晚-日本(本州、北海道)及韓國-七海探索者號

出發日期：2025年10月17日

露台套房Cat. H : HK$ 57,498 起

詳情：https://bit.ly/3Q5vFzF

141晚-環遊世界之旅 2027-七海輝煌號

出發日期：2027年1月10日

露台套房Cat. H : HK$ 582,598 起

詳情：https://bit.ly/4gvbO7Q



查詢：Jetour捷旅

電話：3180 9966

WhatsApp：9869 5611

(資料由Jetour捷旅提供)