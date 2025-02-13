心臟衰竭｜7個月大女嬰祈祈心衰竭、併發呼吸困難　急求心臟進行移植

▲ (兒童醫院提供)

兒童醫院今日(13日)表示，一名7個月大女嬰祈祈，早前確診擴張性心肌病變，目前心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續生命的方案，急求合適捐贈者，血型不限，捐贈者體重需要7至22公斤。

兒童醫院表示，祈祈於9月14日因食慾不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，出現心源性休克、同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。病情一直惡化，10月需要雙心室輔助器，1月中起併發敗血症、2月中出現呼吸困難，急求7至22公斤的捐贈者。

院方表示，祈祈目前清醒，靠胃喉餵食，不過剛再次出現細菌感染，並有呼吸困難，心臟移植是唯一能延續生命的方案，須盡快進行，否則很大機會出現嚴重併發症，例如腦出血、中風、感染。祈祈已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位，合適捐贈者條件血型不限，體重需介乎7至22公斤。

兒童醫院亦指，已通過相關程序向內地尋求幫助，由於病人情況危重，其父母非常擔心，希望盡力再次呼籲大眾關注和支持器官捐贈，增加女兒獲得心臟移植的機會。當內地覓得願意捐贈器官的病人離 世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

祈祈父親表示，目前唯有一直祈禱，目前裝置於祈祈的人工心，可以保持有效運作，希望有更長時間可以等待有心人的出現捐心。他表示，祈祈於過去5個月不容易過渡，「佢比了我地(家人)好多希望，我地會堅持唔會放棄，希望她可以遇到奇蹟，遇到一個合適好的心臟。」

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