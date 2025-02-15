旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會2025」低至1折旅遊裝備及免費漫遊數據卡

港人外遊熱潮不斷，旅遊消費力強勁，對一站式旅遊資訊及產品的需求持續熱熾。由展覽集團主辦及香港旅遊業議會協辦的「香港旅遊博覽會2025」於2025年2月20至23日假香港會議展覽中心展覽館5BCD舉辦，為旅遊愛好者帶來一系列最新的旅遊資訊，同場更推出精彩的旅遊產品及超震撼優惠，即買即玩隨時飛！

▲ 「香港旅遊博覽會2025」於2025年2月20至23日假香港會議展覽中心展覽館5BCD舉辦。

全球知名參展商



今屆旅遊博覽會匯聚超過300個展位，入場人士能一次過了解及比對不同旅遊平台的資訊，從中找到合適或性價比高的旅行團及旅遊產品，包括全球知名的國泰航空、國泰假期、KKday、專業旅運、澳門旅遊局、泰國政府旅遊局、東武鐵道、東急酒店集團等，更得到本地商界包括1010/CSL、Mastercard、花旗銀行、順豐速運等的支持，尚有明報遊學團展示區，展現業界的多樣性與創新。

▲ 入場人士能一次過了解及比對不同旅遊平台的資訊，包括全球知名的國泰航空、國泰假期等。

▲ 過去兩次旅遊博覽會錄得超過40萬人次入場，亦有來自日本多個縣市及機構參展。

推多項旅遊優惠



旅遊博覽會場是旅遊愛好者收集旅遊資訊最全面及集中的一站式平台，場內多個參展商推出最新的機票和酒店優惠、獨家旅行團折扣、旅遊裝備展示、景點美食推介及豐富的旅遊資訊分享，而每天首500名入場人士更可獲得免費旅遊SIM卡的機會（受條款及細則約束）。

今年博覽會更首次獲得太古資源的支持，邀來運動用品連鎖店之一「馬拉松」參展，推出低至1折的旅遊裝備，滿足旅行運動需求。另外將舉辦超過40場旅遊相關的講座和表演，並設有獎活動區，為入場人士準備超過4,700份豐富禮品，總值超過港幣53萬元。

▲ 無待有限公司（展位: 5B-C07）推出充滿歷史的南也門+索科特拉14天旅行團｜沙漠古城・世界遺產・女巫秘境之旅勁減HK$5,000（原價$54,900）。

▲ KKday（展位: 5B-D01 / 5B-E01）推出精選行程即享買一送一超值優惠；部分旅遊產品價低至$1及大灣區住宿低至$99 / 晚。

▲ 名人郵輪（捷成假期有限公司）（展位: 5B-D20）預訂名人嘉印號 | 冰島遊（7 晚）指定艙房享受船費額外95折優惠，還可獲得高達HK$1,050的精美禮品。

Mastercard刮刮卡大抽獎



除了一系列旅遊產品及優惠外，參觀人士在博覽會場內的指定攤位以Mastercard信用卡憑單一發票消費每HK$500，即可獲得一次抽獎機會；消費金額達到HK$1,000則可獲得兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲得10次抽獎機會。頭獎為沙特阿拉伯雙人來回機票，二獎為首爾雙人來回機票（商務客艙）連3日2夜首爾里瑟萬豪傲途格精選酒店編輯客房包早餐、三獎曼谷雙人來回機票（商務客艙）連3日2夜曼谷都喜天麗酒店豪華房包早餐等，總共十多個目的地的來回機票、酒店住宿及旅遊套票等獎品。

推廣生意的競賽牌照號碼：059607, 059608

旅遊博覽大道及打卡巡遊會

有見內地與港澳的聯繫日漸緊密，大會亦將通過派發免費入場門票、特別安排免費旅遊巴跨境接送，以及優惠券等吸引本地及大灣區遊客參觀博覽會，以推動會展經濟、發揮香港城市之都的魅力。會場特別以飛行棋的形式設計全新的旅遊博覽大道，入場人士可以探索各大旅遊亮點之餘，更可以和多個來自不同地區的吉祥物巡遊和見面、打卡，與眾同樂。

「香港旅遊博覽會2025」

日期：2025年2月20日至23日

場地：香港會議展覽中心展覽館5BCD （會展站B3或灣仔站A5出入口）

時間：早上11時至晚上8時正

購票：現場購票 或 網上購票（KKday/Klook/Alipay支付寶）

查詢熱線：2466 9663

參展商名單一覽：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/holiday_and_travel2025。

（特約）