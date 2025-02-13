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哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年

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撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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導演餃子因《哪吒2》熱潮人氣急升。

今年內地新春檔賀歲片有兩部都跟中國名著《封神榜》有關，一是《封神2戰火西岐》，另一是《哪吒之魔童鬧海》，以票房成就和掀起的熱度，自然是後者更勝一籌。

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《哪吒2》的超級成功，令這系列的導演餃子（楊宇）也人氣急升，成為傳媒追訪對象，其奮鬥史亦成新一代的借鑑例子。

45歲的餃子，畢業於四川醫學名校，他在大學三年級時，對三維動畫軟件MAYA產生興趣，開始自行鑽研，畢業後更放棄做醫生，加入廣告公司工作了一年，並在工餘自行製作動畫短片，後來更辭掉工作，專心嘗試製作動畫。

《哪吒之魔童鬧海》

在長達3年的時間，他得到母親的支持和包容，因其父親在他初出來打工不久已離世，故生活開支全靠母親的每月領取約千元退休金過活，這段經歷後來成為網民形容的「啃老3年」。

餃子在這段日子，以一人之力製作了動畫短片《打，打個大西瓜》，獲業界及網民一致好評，奪得30多個專業獎項，網上點擊並突破千萬，成功打響名堂，並開設個人工作室。

《哪吒2》有望在香港上畫。

2015年，他獲得動畫公司彩條屋影業招攬，開始全情投入動畫《哪吒》，他用了5年時間，跟過多間內地動畫技術部門合作，終於完成《哪吒之魔童降世》，並且叫好叫座。由「啃老」至即將成為中國首位百億票房導演，餃子展了追求夢想不屆不撓的鬥志。

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