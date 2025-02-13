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家庭價值｜葉劉淑儀問DeepSeek中國傳統是否一夫一妻　周浩鼎：阿媽將來唔一定係女人

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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葉劉淑儀問DeepSeek中國傳統是否一夫一妻。

【葉劉淑儀 / 新民黨 / DeepSeek】立法會會議昨日通過的守護「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議案惹社會熱議，投棄權的新民黨議員葉劉淑儀今日借用科技，問人工智能軟件DeepSeek，中國傳統婚姻制度是否一夫一妻制度？

DeepSeek：一夫一妻制並非中國傳統婚姻制度的主流形式

葉劉淑儀今日在社交平台張貼問Deep seek的截圖，

DeepSeek回答，

你好！一夫一妻制並非中國傳統婚姻制度的主流形式。在中國古代，一夫一妻多妾制較為常見，即一個男子可以有一位正妻和多位妾室。這種制度在封建社會中被廣泛接受，並受到法律和禮制的保護。

一夫一妻製作為現代婚姻制度的核心原則，是在20世紀初隨著西方思想和法律的引入而逐漸在中國確立的。 1949年中華人民共和國成立後，一夫一妻制被正式寫入法律，成為婚姻法的基本原則之一，延續至今。

其實，葉劉昨已在立法會說，中國長時期是「一夫一妻多妾」的制度，「一夫一妻」是新中國引進的價值，不是中國傳統對於家庭的看法，時至今日社會也有很多家庭不是一夫一妻。

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家庭價值｜周浩鼎立法會爆金句

另邊廂，民建聯議員周浩鼎昨在立法會爆金句，指若不守護一夫一妻婚姻制度，「阿媽將來係咪一定係女人呢？唔一定架。」

周浩鼎昨指出，當局有必要以正視聽，促當局加強宣傳教育一男一女婚姻制度，教育公眾一夫一妻婚姻制度乃香港唯一合法婚姻制度，及維護家庭價值，否則，未來可想象，學校兒童教科書教婚姻，隨時變成兩個爸爸，兩個媽媽，再領養小朋友的家庭價值，動搖整個社會的家庭價值觀。他說，

啲人話一男一女婚姻制度，喂阿媽係女人啦，周浩鼎，使乜講呀？錯啦，sorry，唔講清楚，阿媽將來係咪一定係女人呢？唔一定架，你唔講清楚就。

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