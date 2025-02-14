中學開放日2025｜2025/26學年升中必睇 10+間中學2月及3月開放日【持續更新】
升學教育
撰文： 李盛芝
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
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中學開放日2025｜港島區
|學校
|分區
|類別
|日期
|時間
|學校網站
|1.香港華仁書院
|灣仔區
|資助
|2月15日（六）
|14:00-17:30
|香港華仁書院
|2.滬江維多利亞學校
|南區
|私立
|2月15日（六）
2月20日（四）
3月13日（四）
|需預約
|滬江維多利亞學校
|3.弘立書院
|南區
|私立
|2月20日（四）
|10:00-11:30
|弘立書院
|4.聖若瑟書院
|中西區
|資助
|2月23日（日）
|11:00-18:00
|聖若瑟書院
|5.英皇書院
|中西區
|官立
|3月15日（六）
|10:00-15:30
|英皇書院
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中學開放日2025｜九龍區
|學校
|分區
|類別
|日期
|時間
|學校網站
|1.瑪利諾修院學校（中學部）
|九龍城
|資助
|2月16日（日）
|11:00-15:00
|瑪利諾修院學校（中學部）
|2.觀塘功樂官立中學
|觀塘
|官立
|3月14日（五）
|10:00-12:00
13:30-16:00
|觀塘功樂官立中學
|3.何文田官立中學
|九龍城
|官立
|3月14日（五）
3月15日（六）
|10:00-16:00
|何文田官立中學
|4.佛教何南金中學
|觀塘
|資助
|3月22日（六）
|10:00-16:00
|佛教何南金中學
|5.保良局唐乃勤初中書院
|深水埗
|資助
|3月22日（六）
|11:00-16:00
|保良局唐乃勤初中書院
中學開放日2025｜新界區
|學校
|分區
|類別
|日期
|時間
|學校網站
|1.樹宏學校
|西貢區
|私立
|2月22日（六）
|10:00-13:00
|樹宏學校
|2.萬鈞匯知中學
|西貢區
|直資
|3月1日（六）
3月22日（六）
|14:00-16:30
|萬鈞匯知中學
|3.南屯門官立中學
|屯門區
|官立
|3月15日（六）
|10:00-12:30
14:00-16:30
|南屯門官立中學
|4.哈羅香港國際學校
|屯門區
|私立
|3月25日（六）
|8:15
|哈羅香港國際學校
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