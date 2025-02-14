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中學開放日2025｜2025/26學年升中必睇　10+間中學2月及3月開放日【持續更新】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

TOPick為家長整理2月及3月部分中學的開放日或簡介會日期。

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中學開放日2025｜港島區

學校分區類別日期時間學校網站
1.香港華仁書院灣仔區資助2月15日（六）14:00-17:30香港華仁書院
2.滬江維多利亞學校南區私立2月15日（六）
2月20日（四）
3月13日（四）		需預約滬江維多利亞學校
3.弘立書院南區私立2月20日（四）10:00-11:30 弘立書院
4.聖若瑟書院中西區資助2月23日（日）11:00-18:00聖若瑟書院
5.英皇書院中西區官立3月15日（六）10:00-15:30英皇書院

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    中學開放日2025｜九龍區

    學校分區類別日期時間學校網站
    1.瑪利諾修院學校（中學部）九龍城資助2月16日（日）11:00-15:00瑪利諾修院學校（中學部）
    2.觀塘功樂官立中學觀塘官立3月14日（五）10:00-12:00
    13:30-16:00    		觀塘功樂官立中學
    3.何文田官立中學九龍城官立3月14日（五）
    3月15日（六）    		10:00-16:00何文田官立中學
    4.佛教何南金中學觀塘資助3月22日（六）10:00-16:00佛教何南金中學
    5.保良局唐乃勤初中書院深水埗資助3月22日（六）11:00-16:00保良局唐乃勤初中書院

    瑪利諾修院學校（中學部）將於2月16日星期日舉行開放日。（香港經濟日報資料圖片）

    中學開放日2025｜新界區

    學校分區類別日期時間學校網站
    1.樹宏學校西貢區私立2月22日（六）10:00-13:00樹宏學校
    2.萬鈞匯知中學西貢區直資3月1日（六）
    3月22日（六）    		14:00-16:30萬鈞匯知中學
    3.南屯門官立中學屯門區官立3月15日（六）10:00-12:30
    14:00-16:30    		南屯門官立中學
    4.哈羅香港國際學校屯門區私立3月25日（六）8:15哈羅香港國際學校

    哈羅香港國際學校將於3月25日星期六舉行開放日。（香港經濟日報資料圖片）

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