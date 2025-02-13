非常中醫｜傑出義工中醫師趙梓烽德醫雙馨　為露宿者貧苦大眾送關愛　

▲ 今次取得香港義工獎是趙梓烽意料之外，他謙說：「很多中醫師也十分傑出，花很多時間投入義診。」（周美好攝）

有些人與事有着因果關係，獲傑出義工獎的中醫師趙梓烽學生時代受學校社工鼓勵參與義工，長大成人成為醫者外，更常為露宿者基層大眾義診。

「因為自己曾被溫柔對待過，所以希望將溫柔分享給社會。」趙梓烽說。

▲ 今次取得香港義工獎是趙梓烽意料之外，他謙說：「很多中醫師也十分傑出，花很多時間投入義診。」（周美好攝）

小時候在屯門屋邨成長的趙梓烽，得到學校社工鼓勵他參與義工，過程中促進了個人成長與身份認同。正因為年輕時做過義工，令他立志當上中醫師，幫助更多人、解決痛苦，免受疾病困擾。

「從小到大都間斷有義工精神的培養，中小學簡單的賣旗，入讀大學後，熱愛水上運動的我，會義務擔當救生員。」提到全心全意投入義工服務，是當他成為註冊中醫師後，就常參與義診、中醫健康講座等社會服務工作。

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看病兼教防病

義診多在社區中心，最核心的工作是到深水埗通州街的天橋底，為露宿者及貧苦大眾望聞問切。「我們為他們看症、針灸，也有中藥車提供中藥，屬贈醫施藥，希望為有需要人士帶來點點溫暖。」部分受訪者不了解中醫學，或從未看過中醫，感到新鮮好奇。趙梓烽會細心解釋義診流程，更重要解說接受中醫治療的注意事項。

「我們常強調，中醫不單是治療病人，除了服藥改善病情，也要了解病人的生活習慣，教導對方在生活上如何預防患病。」首趟接受中醫治療的基層巿民，感到迷惘甚為常見，逐漸接觸多了，建立了信任後，也會繼續接受治理，甚至介紹其他人接受中醫義診。

▲ 義診時往往條件和治療環境也不太好，在有限的資源下，中醫們對患者開展最大的治療，正正考驗醫者的真本領。（被訪者提供）

秉承大醫精神

懷着懸壺濟世的心，趙梓烽是深受自己的中醫師傅影響。「他常對我說，要成為一個德術兼任的醫師，這信念一直埋藏在我心底，像明燈總是指引着我邁步前進。事實上，義診是秉承於中醫大醫精神的傳統理念，弘大愛、救疾苦，我只不過是眾星雲中其中一顆星星而已，以自己的力量去幫人。」

他坦言，中醫工作既複雜又辛苦，盡量在下班時間抽空做義診。「大醫精神內無論貧苦、富貴，都應得到平等的中醫治療服務。現時無論義診與健康講座分享，佔上私人時間四分之一，帶來的精神上的滿足，是大於金錢上的滿足。義工工作很有意義，值得我一直去實踐這理想。」

▲ 這是他拜中醫師傅的照片，師傅常對他說：「要學真本領就不能怕辛苦！」他一直銘記於心。（被訪者提供）

感染身邊人 齊齊出心出力

義工幫人，也對自己有助益，施與受同樣有所獲。「是相輔相成，每次無論是義診抑或講座，灌輸中醫知識、治療受助者，改善了日常習慣而對疾病有幫助，我是十分欣喜的。於我而言，看到基層人士困苦的生活，令我產生同理心，使我不停前進，努力鑽研醫術。」

▲ 義診時往往條件和治療環境也不太好，在有限的資源下，中醫們對患者開展最大的治療，正正考驗醫者的真本領。（被訪者提供）

他的善心，也感染了身邊人，特別是義診，當有朋友問他如何分配時間，趙梓烽會把握機會說，經過一天的工作再去義診，無疑是疲累的，但收獲的精神價值，卻是遠遠大於身體的疲勞。有朋友們受他感染加入義診行列，本身是中醫師的，擔當治理病人崗位，另一些人可幫忙義診服務中的其他工作。

「因藉我的故事，身邊的人也成為義工，關注貧苦大眾；就算朋友們可能不是長期參與義診，亦可投身自己有興趣的義工服務崗位，期望可以影響更多人。」

▲ 他開設了自己的中醫診所，實現了夢想。（被訪者提供）

患者由酒不離手變飲茶

獅子山下的基層大眾各有各故事，趙梓烽曾為一位伯伯義診，對方滿布紅疹，也滿身酒氣，半醉半醒的狀態。他抱住貧苦與貴，一樣有平等接受中醫治療的初心，為伯伯看症，趙梓烽也把握時機，勸說他戒酒。數次診治之後，伯伯紅疹有改善，因減少了酗酒，人變得精神奕奕。「我親眼目睹他由啤酒不離手，改為飲茶，我除了醫他的皮疹，也慢慢改變了他的習慣。」

▲ 趙梓烽除義診外，還有到社區中心舉行講座等活動。（被訪者提供）

伯伯透露因人生挫折成為露宿者，三餐不繼、居無定所，慨歎跌倒了要爬起來很不容易。「我設身處地思考，換着是我，也可能有今朝有酒今朝醉的想法。我盡可能給一些溫暖予他，一點打氣支持。」

他另一難忘個案是一位體形肥胖女士，有多方面健康問題，包括坐骨神經痛，以及因子宮下垂出現疝氣，情況棘手，向不同醫者多番求診也無法解決，抱着嘗試心態接受中醫義診。趙梓烽向她坦言，生活飲食不節、欠運動，形成多發性的疾病，就算服藥，都是控制病情為主，但要治本，要定時定量做運動、改變生活作息，難得這位女士遵從醫囑，由生活習慣入手，飲食和運動重回正軌，體重逐步下降，健康大有改善。

▲ 他用心治療每一個患者，獲患者手寫的感謝狀答謝。（被訪者提供）

「最難得是這位女士，現時會聯袂朋友一起做運動。給我的領悟是，我影響了她，她感染身邊不同的人，正符合中醫大醫精神之說。」

溫暖相待的中醫

這兩年義診服務中，目睹及接觸基層眾生相，帶給趙梓烽很多反思。「好些貧苦大眾並非是他們不努力，只是在人生當中『失足』、遇上難以預料的意外，導致陷入困境，這有如泥沼，欲掙扎站起來是非常困難，有需要旁人扶持協助。」這些閱歷，觸發了他的人生思考，不斷成長，是寶貴的學習課業。

▲ 他讀大學時跟師傅上山研藥。（被訪者提供）

「雖然我未必能從根本改變這些基層人士，走出困境，但我為他們帶一些溫暖，讓社會多一點人情。」他回想學生時代獲鼓勵參與義工，現在自己投入義診，猶如前人種下種子，終成茁壯大樹讓人乘涼。

香港義工獎2024

民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2024」，早前已舉行頒獎禮，本年以「青年力量 行義無疆界」為主題，推動青年善用創新力量，鼓勵青年人積極參與義務工作。今屆合共頒發16名傑出義工獎、傑出青年義工獎、傑出青年團體獎、賽馬會眾心行善傑出常青義工奬及傑出躍晉義工奬。