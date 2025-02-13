惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券　過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花

▲ 惠康一連七日推出6大優惠，包括每日派$80電子券、過百款$8產品等，在情人節更免費派發西蘭花！

今年適逢惠康超市80周年慶典，為此，惠康一連七日推出六大與「8」字相關的優惠活動，以答謝香港市民多年來的支持！其中最為吸引的莫過於「過百款$8產品任你揀」及每日大派$80電子優惠券，希望大家買得開心，立即睇睇以下的優惠詳情吧！

最新影片推介︰

惠康80周年優惠｜2月14日起至2月20日6大激筍優惠

於2月14日起至2月20日，惠康於期間不同日子推出6大激筍優惠，包括有過百款$8產品任你揀、買6件單件裝雪糕或雪條8折、3支樽裝茶類飲品78折、女士衛生產品買滿$138享額外88折、新鮮蔬菜買滿$38即享88折及每日大派$80電子優惠券。

惠康80周年優惠｜1. 過百$8產品

優惠期：2月14日至2月20日

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惠康80周年優惠｜2. 任選6件單件裝雪糕或雪條享8折

優惠期：2月14日至2月20日

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惠康80周年優惠｜3. 買新鮮蔬菜滿$38即享88折

優惠期：2月14日至2月16日

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惠康80周年優惠｜4. 買3支維他/道地/鴻福堂500毫升常溫樽裝茶類飲品 享78折

優惠期：2月14日至2月20日

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惠康八十周年優惠｜5. 買女士衛生產品滿$138享額外88折

優惠期：2月14日至2月20日

惠康八十周年優惠｜6. 每日搶惠康網店$80電子優惠券

由2月14日至2月20日，每日早上10時起可於惠康網店搶$80電子優惠券，包括括1張「$600減$50電子優惠券」及2張「$180減$15優惠券」，每日名額有50個，送完即止。

▲ 惠康一連七日推出6大優惠，包括每日派$80電子券、過百款$8產品等，在情人節更免費派發西蘭花！

惠康八十周年優惠｜情人節派8000個西蘭花

另外，為了慶祝2月14日情人節，市民到指定的50間惠康分店購買任何新鮮蔬菜，便即可獲贈西蘭花一個，派出總數為8,000個，希望大家情人節時有「花」收，發放快樂正能量！

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