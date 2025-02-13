阿Sa石恆聰復合︱梁超怡林俊其地下情斷正　石恆聰成功箍煲與阿Sa翻撻

▲ 石恆聰疑成功箍煲與阿Sa復合。

【蔡卓妍 / 阿Sa / 石恆聰 / 梁超怡】蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺男友石恆聰在2017年4月起拍拖，當時甚至曾傳二人準備結婚，可是在2002年卻戀情告終，當時有傳《2022年度香港小姐競選》季軍梁超怡介入，導致阿Sa與石恆聰分手。

不過，近日有指梁超怡與《黑色月光》的同劇拍檔林俊其地下情，二人被拍到在尖沙咀拍拖斷正。不過，梁超怡很快就在個人社交平台以限時動態方式否認戀聞，並寫道：「嗰日《黑色月光》宣傳完咗後，同我好兄弟毫不避諱地一齊去食Lunch，跟住叫佢陪我揀生日禮物俾朋友，我們是劇中相戀不是現實中相戀，謝謝大家關心」。

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阿Sa石恆聰復合︱猛烈攻勢成功箍煲

另一方面有指，阿Sa同石恆聰已復合。據稱，石恆聰與梁超怡交往半年已緣盡，而男方與阿Sa分手後一直保持友好。

而石恆聰斬斷與梁超怡關係，再度追求阿Sa，在去年3月Twins巡迴演出時展猛烈攻勢，終於再次打動阿Sa芳心成功翻撻，不過二人復合後，一直低調談情沒有公開。

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