政府財赤｜梅彥昌：城大願「有難同當」　可承受3至5%撥款減幅

▲ 城市大學舉行傳媒春茗。（曾耀輝攝）

政府將調整大學撥款應對財赤，城市大學校長梅彥昌表示，大學會與香港社會和政府共渡時艱。他坦言，大學並不富有，但未來不打算削減人手以節流，大學亦可應付3至5%的撥款減幅。他又提醒政府，教育與城市發展息息相關，大學是對未來的投資而非一種消費。

梅彥昌今日與管理層出席傳媒春茗，主動回應政府計劃調整大學撥款。他表示，大學理解政府面對財赤，城大作為社會一份子，「有福同享、有難同當」，但強調大學不會削減人手，因人才難得，又形容每份工作等於一個家庭。他表示，城大可承受3至5%的撥款減幅。

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不過，梅彥昌亦表示，大學是一種對未來的投資，不應視為一種消費，形容「教育與任何城市的經濟和社會福祉息息相關」。他又坦言，大學並不富有，不過他自從上任後，已不斷為城大開源，碩士生人數在前年已增加五成，未來亦會繼續增長，城大亦會繼續爭取商界投入資源。

指大學不富有 九成儲備有指定用途

首席及常務副校長李振聲在春茗則表示，大學會考慮和研究，提升大學工作的數碼化程度，並將節省的人手，可投放於新的發展項目，大學亦會考慮上調非本地生學費。他又強調，外界以為大學富有只是「美麗的誤會」，大學的儲備中，能調撥的資源只佔約一成，其餘九成儲備均有指定用途。

副校長（行政）、財務處處長周彩英表示，目前大學仍未商討如何應對政府削減撥款的具體方案，但相信隨著外圍環境變化急劇，大學要量入為出，亦期望大學的工作能吸引捐款。

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