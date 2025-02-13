交友陷阱｜港人愛用交友App　易墮詐騙陷阱　平均損失金額達3.7萬

情人節快將到來，不少人都希望能夠找到另一半，一起過節。而現時網上交友已成為最普遍的交友或尋找伴侶的方法。Gen旗下網絡安全品牌Norton今（13日）就公布一項網上交友詐騙調查結果，發現25%的香港現有交友軟件用戶曾成為詐騙目標，當中46%成為受害者，86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元，可見網上交友依然是風險重重。

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Norton在去年12月5日至22日期間，委託Dynata訪問1,003名18歲以上的香港成年人，了解香港人在網上交友的情況。報告提到，67%的香港消費者曾使用交友軟件，目前正在使用的則佔54%，平均每週在交友軟件上花近8小時。

Gen Digital客戶服務經理姜文加就指出，「調查其中一項是詢問受訪者的孤獨感，並發現香港地區為38%，相較全球平均的24%還要高。」所以香港人會更願意冒險，選擇在網上交友，交友軟件的使用率亦因此較全球平均高。

▲ Gen Digital客戶服務經理姜文加呼籲民眾在使用交友軟件時，都必須要保持警惕。（曾曉汶攝）

不過，交友軟件「有機」亦當然「有危」，用戶在使用交友軟件時也有機會遭遇各種詐騙。報告就提到，25%的香港現有交友軟件用戶曾成為詐騙目標，當中46%成為受害者，86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元。姜文加亦引述數據指，男性受騙的平均金額為逾萬元、女性的受騙金額平均則為逾五萬元，「而且今次數據最特別的是，18至24歲的受騙金額為最高，平均超過10萬元，情況令人擔憂。」

AI工具趨普遍 加大「騙愛玩家」出現機會

他續指，目前以感情詐騙最為普遍，佔34%。其次則為照片詐騙（30%）、虛假疾病或醫療詐騙（25%）及釣魚交友詐騙（24%）。姜文加表示，大部分感情詐騙都直接涉及金錢。同時也有機會令個人資料外洩。報告也發現，68%受訪者會被騙年齡、64%會被騙去電話號碼、59%會被騙去姓名、電子郵件（45%）、銀行資料（28%）及網站登錄資料（21%）。他直言，這些個人資料可以被用作不當的用途，如可以用作借貸等，影響深遠。

▲ 調查結果亦提到，每四位（25%）使用交友軟件的香港人中便有一位成為詐騙目標，當中86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元。（曾曉汶攝）

姜文加補充，目前人工智能（AI）工具愈趨普遍，也加大了「騙愛玩家」出現的機會，「就連正常的用家都愛用AI工具，騙徒自然都會使用。」報告顯示，62%的受訪者都會利用AI來美化照片、59%受訪者會應用AI工具來撰寫個人資料、亦會有55%受訪者會用來作約會指導，並創作在約會應用的搭訕對話或開場白，甚至有人表示會用AI工具撰寫分手信，「更何況騙徒，必定會嘗試借助這些便利的工具，來對其他用戶詐騙。」

所以他呼籲民眾在使用交友軟件時，都必須要保持警惕，採取各種安全措施（見表）。例如可以在社交媒體或網絡上搜索對方的資料、主動要求與對方電話或視像通話，「因為很多騙徒聽到這個要求時，都會感到驚恐，不敢答應。所以取得主動權要求對方直接對話，相對上會較有保障。」他補充，也可以留意對方的回答，會否如「罐頭」一樣，「如果感覺是機械人式的回答，就小心為妙。」另外，如要與對方直接見面，也應該提早告訴朋友或家人他們的行程、或在約會時與家人或朋友分享自己的位置。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

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