  • 18°C
香港時間：2025213日 (四) 17:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

交友陷阱｜港人愛用交友App　易墮詐騙陷阱　平均損失金額達3.7萬

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

情人節快將到來，不少人都希望能夠找到另一半，一起過節。而現時網上交友已成為最普遍的交友或尋找伴侶的方法。Gen旗下網絡安全品牌Norton今（13日）就公布一項網上交友詐騙調查結果，發現25%的香港現有交友軟件用戶曾成為詐騙目標，當中46%成為受害者，86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元，可見網上交友依然是風險重重。

情人節｜電訊商推情人節優惠　Samsung Galaxy S25系列成亮點

AI競賽｜OpenAI又出招硬撼DeepSeek　Sam Altman預告GPT-4.5及GPT-5模型即將面世

Norton在去年12月5日至22日期間，委託Dynata訪問1,003名18歲以上的香港成年人，了解香港人在網上交友的情況。報告提到，67%的香港消費者曾使用交友軟件，目前正在使用的則佔54%，平均每週在交友軟件上花近8小時。

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

Gen Digital客戶服務經理姜文加就指出，「調查其中一項是詢問受訪者的孤獨感，並發現香港地區為38%，相較全球平均的24%還要高。」所以香港人會更願意冒險，選擇在網上交友，交友軟件的使用率亦因此較全球平均高。

Gen Digital客戶服務經理姜文加呼籲民眾在使用交友軟件時，都必須要保持警惕。（曾曉汶攝）

不過，交友軟件「有機」亦當然「有危」，用戶在使用交友軟件時也有機會遭遇各種詐騙。報告就提到，25%的香港現有交友軟件用戶曾成為詐騙目標，當中46%成為受害者，86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元。姜文加亦引述數據指，男性受騙的平均金額為逾萬元、女性的受騙金額平均則為逾五萬元，「而且今次數據最特別的是，18至24歲的受騙金額為最高，平均超過10萬元，情況令人擔憂。」

AI工具趨普遍　加大「騙愛玩家」出現機會

他續指，目前以感情詐騙最為普遍，佔34%。其次則為照片詐騙（30%）、虛假疾病或醫療詐騙（25%）及釣魚交友詐騙（24%）。姜文加表示，大部分感情詐騙都直接涉及金錢。同時也有機會令個人資料外洩。報告也發現，68%受訪者會被騙年齡、64%會被騙去電話號碼、59%會被騙去姓名、電子郵件（45%）、銀行資料（28%）及網站登錄資料（21%）。他直言，這些個人資料可以被用作不當的用途，如可以用作借貸等，影響深遠。

調查結果亦提到，每四位（25%）使用交友軟件的香港人中便有一位成為詐騙目標，當中86%遭受金錢損失，平均損失金額為37,608港元，最高達120萬港元。（曾曉汶攝）

姜文加補充，目前人工智能（AI）工具愈趨普遍，也加大了「騙愛玩家」出現的機會，「就連正常的用家都愛用AI工具，騙徒自然都會使用。」報告顯示，62%的受訪者都會利用AI來美化照片、59%受訪者會應用AI工具來撰寫個人資料、亦會有55%受訪者會用來作約會指導，並創作在約會應用的搭訕對話或開場白，甚至有人表示會用AI工具撰寫分手信，「更何況騙徒，必定會嘗試借助這些便利的工具，來對其他用戶詐騙。」

所以他呼籲民眾在使用交友軟件時，都必須要保持警惕，採取各種安全措施（見表）。例如可以在社交媒體或網絡上搜索對方的資料、主動要求與對方電話或視像通話，「因為很多騙徒聽到這個要求時，都會感到驚恐，不敢答應。所以取得主動權要求對方直接對話，相對上會較有保障。」他補充，也可以留意對方的回答，會否如「罐頭」一樣，「如果感覺是機械人式的回答，就小心為妙。」另外，如要與對方直接見面，也應該提早告訴朋友或家人他們的行程、或在約會時與家人或朋友分享自己的位置。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片） 以及 上手試玩｜實測Samsung Galaxy S25 Ultra日夜攝力　效果繼續保持水準？（多圖）

相關文章

HONOR新品｜HONOR平價5G手機+手錶同步攻港　4款產品2月19日正式開售
16:37 2025/02/12
HONOR新品｜HONOR平價5G手機+手錶同步攻港　4款產品2月19日正式開售
AI競賽｜歐盟追加500億歐元於AI投資計畫　加速歐洲數碼轉型
15:04 2025/02/12
AI競賽｜歐盟追加500億歐元於AI投資計畫　加速歐洲數碼轉型
運動耳機｜蘋果旗下Beats推出Powerbeats Pro 2　具備運動心率監測功能　港售$1,999
12:02 2025/02/12
運動耳機｜蘋果旗下Beats推出Powerbeats Pro 2　具備運動心率監測功能　港售$1,999

你可能感興趣

HONOR新品｜HONOR平價5G手機+手錶同步攻港　4款產品2月19日正式開售
16:37 2025/02/12
HONOR新品｜HONOR平價5G手機+手錶同步攻港　4款產品2月19日正式開售
AI競賽｜歐盟追加500億歐元於AI投資計畫　加速歐洲數碼轉型
15:04 2025/02/12
AI競賽｜歐盟追加500億歐元於AI投資計畫　加速歐洲數碼轉型
運動耳機｜蘋果旗下Beats推出Powerbeats Pro 2　具備運動心率監測功能　港售$1,999
12:02 2025/02/12
運動耳機｜蘋果旗下Beats推出Powerbeats Pro 2　具備運動心率監測功能　港售$1,999
情人節 網絡保安 手機Apps 科技產品 社交平台 香港 人工智能 機械人 軟件

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相