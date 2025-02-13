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特平租盤︱$6000月租市區戰前古蹟包3樣生活必需品　僅限1類人入住

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

$6000月租市區戰前古蹟，適合學生入住。(小紅書截圖)

【租金/租樓/平租盤/唐樓/學生宿位】香港租金貴全球有名，不過竟然有租盤$6000，仲要包wifi、水電及傢俬，隨時可以入住，而且該租盤是戰前古蹟，擁有88年歷史，入面復古設計充滿懷舊風味，而且業主已經做好了翻新工程，絕對是學生或單身人士之選，不過可惜只限租給女生！

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新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

小紅書博主「湯姆港房」拍片介紹香港一個戰前唐樓租盤，瞬即引起關注。該租盤位於太子道西177號，是香港僅餘的數幢戰前轉角唐樓之一，張國榮主演的《星月童話》（1999年）、劉青雲主演的《絕世好賓》均曾在此取景拍攝。

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特平租盤︱廚廁共用

唐樓近年活化翻新對外招租，租金只需$6000，包wifi、水電及傢俬，不過廁所及廚房就共用，但影片所見，廚廁乾淨企理。

而唐樓保留了許多原有設計，業主保留了唐樓懷舊特色，包括原裝幾何圖案扶手樓梯、黑白菱形地磚、西式壁火爐，獨有的特大弧形窗、前後座設計以及特色天橋等。

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特平租盤︱交通方便

另外，高達3.9米的特高樓底，可利用作閣樓設計，不過有太大壓逼感，最重要是交通方便，附近食肆林立，鄰近兩所大學，包括浸大和城大，學生基本上可以「提包入住」。

$6000月租市區戰前古蹟，適合學生入住。(小紅書截圖)

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