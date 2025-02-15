移民英國｜移英港男力數英國3宗罪　精神萎靡無法工作呻恐懼

▲ 移英港男力數英國3宗罪，精神萎靡無法工作呻恐懼。

移民英國發展和生活並非人人如意。近日，移英港男在Threads發帖，大呻每日都生活在恐懼中，精神不振至無法正常工作。此事引起不少在英港人共鳴，表示能夠感同身受，亦有人認為樓主應積極做出改變。

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移民英國｜生活在恐懼中

樓主表示，「嚟英國係想要免於恐懼嘅自由，但原來喺英國比喺香港更多恐懼」，而他恐懼的原因是每日擔心被偷車、打劫、搶電話，更指因恐懼甚至無法在路邊接打電話。而他的所居住的區域每個月都會發生私家車被偷的事件。

▲ 樓主感嘆稱，「嚟英國係想要免於恐懼嘅自由，但原來喺英國比喺香港更多恐懼」。（《開心速遞》劇照）

樓主稱，由於強烈的恐懼，每每睡覺時都會做噩夢，夢到自己的物品被人偷竊，現在精神狀態不佳，長期感到疲憊，就算每日睡十幾個小時依舊沒精神，以致無法正常工作。

而樓主的恐懼並非誇張，日前另一名港人發帖提醒網民，稱其在倫敦乘搭地鐵時，將電話放在手袋內2分鐘就被人盜走，表示「1秒都唔好離開部電話」。

▲ 此事引起部分在英國生活的港人共鳴，有人表示十分能理解樓主的恐懼情緒。（iStock）

移民英國｜不少網民表示感同身受

此事引起部分在英國生活的港人共鳴，有人表示十分能理解樓主的恐懼情緒，「完全同意」、「住喺英國真係住到ptsd」、「我尋日都喺曼城市中心膊頭俾人打咗一拳」、「來了一年多，已經經歷了一次被偷電話及一次被人用頸巾之類cover住backpack打開偷嘢」

有網民建議樓主積極做出改變，「搬去crime rate較低個地區啦」、「不如冷靜啲諗吓點樣改善財政，搬返啲正常嘅地方啦」。

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