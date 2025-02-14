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情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設

休閒消費

撰文： 星之子

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

一年原來有14個情人節，呢個月份專為單身人士而設！

【2月14日/情人節2025/情人節由來】2月14日便是情人節，相信不少情侶都計劃好如何慶祝！除了2月14日之外，其實每月的14日都是情人節，而且每次都有不同主題，其中更有屬於單身人士的情人節！

情人節2025｜情人節由來

說起情人節，大家又知不知道這個浪漫節日的由來？其實是為了紀念一名叫Valentinus的人，而Valentinus在歷史上卻有多個傳說。

1. 古羅馬神父

公元3世紀，羅馬帝國面臨危機，皇帝克勞狄二世為了擴大軍隊，禁止單身男性必須加入軍隊，且不許結婚。不過一名天主教神父Sanctus Valentinus違反禁令，私下為戀人舉行婚禮，最終被士兵逮捕，於269年2月14日被處死。為了紀念他，人們把2月14日定為情人節

2. 基督徒

名為Valentinus的基督徒，因幫助其他殉教者而入獄。獄中的他與典獄長女兒相愛，皇帝得悉後，判處死刑。行刑當天，Valentinus留下一封告別信給典獄長女兒，落款是「From your Valentine（來自你的 Valentine）」，而他被處死時正是2月14日，自此基督教把這一天定為情人節。

3. 古羅馬「牧神節」

最早的情人節源自於古羅馬「牧神節」，每年2月14日都會舉辦盛大的慶典，男人會獻祭山羊和狗，女人則會接受鞭打，保祐提升生育能力。此外，在拉丁語中，羊皮鞭名為Februa，鞭打則是Fabruatio，兩者同有「純潔」的意思，因此2月的英文「February」由此而來。

「牧神節」還有抽籤配對的儀式，年輕男子會從罐子內抽出寫有女性名字的字條，兩人在節日期間便會像情侶般約會，若然兩人合拍有機會在一起到結婚。

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情人節2025｜西方情人節活動

情人節由中世紀開始，在英國最為流行，當地單身男女會把名字寫在紙條上，其後再抽出男女子迎交換禮物的對象，女子會成為男子的「Valentine」，男子則需要在這一年照顧女子。17世紀，情人節在全世界開始變得流行。

情人節2025｜每年有14個情人節

除了2月14日是情人節之外，其實每月的14日都是情人節，而且每次都有不同主題，其中更有屬於單身人士的情人節！

點擊下圖睇14個情人節：

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1. 1月14日「日記情人節」

「日記情人節」情侶們會交贈日記，象徵兩人可以攜手走過未來一年，留下更多美好回憶。現今大部分人沒有寫日記的習慣，不過也可以趁著節日，寫一張卡片或信件，向對方表達愛意。

2. 2月14日「西方情人節」

大家對「西方情人節」最為熟悉，情侶們會互送朱古力、鮮花等禮物。許多國家也延伸出不同的習俗文化，在日本，女生會選擇在當天向心儀對象表白，亦會向朋友和同事贈送「人情朱古力」，感謝對方平日裡對自己的照顧。

3. 3月14日「白色情人節」

日本最早開始流行「白色情人節」，如果男生在2月14日收到女生的表白朱古力，男方可以在3月14日回禮表達心意。

4. 4月14日「黑色情人節」

「黑色情人節」是為單身人士而設，當日可以穿上黑色服裝、品嚐黑朱古力、黑咖啡來慶祝，大家也可以與身邊的單身朋友相聚一堂，共度節日！

5. 5月14日「黃色與玫瑰情人節」

「黃色與玫瑰情人節」源自韓國，當月為玫瑰花的季節，情侶們可以在當日互送玫瑰花，不過3種不同顏色的玫瑰花各有意思，紅玫瑰代表示愛；白玫瑰代表未有決定；黃玫瑰則代表分手。至於單身人士亦會在這一天穿上黃色衫及吃咖哩飯，宣告自己仍是單身的訊息。

6. 5月20日「網絡情人節」

「520」與中文的我愛你讀音相近，因此「520」便成為了網絡用語的經典情話，久而久之有許多情侶會在這天慶祝，或向對方表白、求婚、登記結婚等。

7. 6月14日「親吻情人節」

情侶可以在這天親吻對方，盡情放閃！不少地方更會在這天舉辦親吻活動或比賽，相當熱鬧！

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8. 農曆7月7日「七夕情人節」

七夕是中國的傳統節日，相傳凡人牛郎與織女相戀，玉皇大帝大怒將兩人分開，只允許兩人在每年的農曆7月7日相會。情侶們會在這天外出約會、吃飯慶祝，與「西方情人節」無異。

9. 7月14日「銀色情人節」

「銀色情人節」同樣源於韓國，情侶會帶另一半回家，給家人認識，而當日吃飯的開銷則會由長輩買單。情侶亦會互相贈送銀飾訴說愛意。

10. 8月14日「綠色情人節」

「綠色情人節」來自東歐國家，意在提倡環保和綠色生活，情侶可以相約進行戶外活動、爬山、野餐等，感受大自然之餘，還可以放鬆身心。

11. 9月14日「音樂情人節」

當日有不少地方也會舉辦音樂活動，情侶會活動將另一半介紹給朋友，單身人士則可以藉此機會結識新對象！

12. 10月14日「葡萄酒情人節」

踏入秋季，情侶會在這天相約到富有情調的餐廳用餐，喝葡萄酒，共度浪漫的晚上。

13. 11月14日「橙色情人節與電影情人節」

11月的情人節同為「橙色情人節」及「電影情人節」。「電影情人節」大家會相約伴侶連續觀看兩套電影，而「橙色情人節」的由來據說是植物由紅轉橙的季節，便有「橙色情人節」的名字。

14. 12月14日「擁抱情人節」

情侶們在這天可以在公開情合，盡情擁抱另一半，向眾人放閃宣示愛意。

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