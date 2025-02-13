2元乘車｜總乘客量僅疫情前9成　九巴：若增負擔百上加斤或要加價

▲ 九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

《財政預算案》料將檢討2元乘車優惠，九巴表示，現時整體載客量只及2018年的9成，若檢討完畢後公司要增加負擔，營運將百上加斤。九巴指會先調配資源，但若開支上升則無可避免加價。

▲ 九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

九巴指，對比2018年，2024年九巴整體乘客量下跌約1成，12至64歲成人車票乘客少了12%，再加上人工上調及其他開支上升，油價又波動，對營運帶來挑戰。

至於往路陸路口岸的「B綫」巴士「旺場」，九巴認為是大勢所趨，但對九巴來說北上消費大趨勢是「雙面刃」，因居民較多的地區往傳統消費區例如旺角、銅鑼灣，假日的客流量大減，「拉上補下」後整體載客量仍未回復至疫情前。

現時九巴無定期檢討車費，會按營運狀況申請調整票價。九巴強調2元乘車優惠是政府的社福政策，公司會先提升資源運用效率，但若開支增加，則無可避免要加價。

在2元乘車優惠門檻下調至60歲前，60至64歲成人並無半價優惠。被問到若有整可否給予半價，公司認為同樣對營運有挑戰。

▲ 九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

至於長車短搭的問題，由於現時下車無拍卡，所以九巴無實際數據，但認為要先定義何謂「短搭」及調查相關人數。若將來下車拍卡，並提供分段乘車票價，九巴憂慮會變相令更多短途客搭長途綫，「搭幾個站落車，中間嘅站上唔到車」。

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