  • 18°C
香港時間：2025213日 (四) 17:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2元乘車｜總乘客量僅疫情前9成　九巴：若增負擔百上加斤或要加價

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

《財政預算案》料將檢討2元乘車優惠，九巴表示，現時整體載客量只及2018年的9成，若檢討完畢後公司要增加負擔，營運將百上加斤。九巴指會先調配資源，但若開支上升則無可避免加價。

九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

九巴指，對比2018年，2024年九巴整體乘客量下跌約1成，12至64歲成人車票乘客少了12%，再加上人工上調及其他開支上升，油價又波動，對營運帶來挑戰。

至於往路陸路口岸的「B綫」巴士「旺場」，九巴認為是大勢所趨，但對九巴來說北上消費大趨勢是「雙面刃」，因居民較多的地區往傳統消費區例如旺角、銅鑼灣，假日的客流量大減，「拉上補下」後整體載客量仍未回復至疫情前。

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

現時九巴無定期檢討車費，會按營運狀況申請調整票價。九巴強調2元乘車優惠是政府的社福政策，公司會先提升資源運用效率，但若開支增加，則無可避免要加價。

在2元乘車優惠門檻下調至60歲前，60至64歲成人並無半價優惠。被問到若有整可否給予半價，公司認為同樣對營運有挑戰。

九巴2024年整體載客量只及2018年的9成（資料圖片）

 

至於長車短搭的問題，由於現時下車無拍卡，所以九巴無實際數據，但認為要先定義何謂「短搭」及調查相關人數。若將來下車拍卡，並提供分段乘車票價，九巴憂慮會變相令更多短途客搭長途綫，「搭幾個站落車，中間嘅站上唔到車」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後
16:47 2025/02/05
財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後
2元乘車優惠勢調整　每月16號可取的交通補貼也縮水？
16:30 2025/02/06
2元乘車優惠勢調整　每月16號可取的交通補貼也縮水？
2元乘車優惠｜民主黨倡解決長車短答問題　劃一陸路離境交通資助
14:35 2025/01/26
2元乘車優惠｜民主黨倡解決長車短答問題　劃一陸路離境交通資助
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
17:10 2025/02/07
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限

你可能感興趣

財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後
16:47 2025/02/05
財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後
2元乘車優惠勢調整　每月16號可取的交通補貼也縮水？
16:30 2025/02/06
2元乘車優惠勢調整　每月16號可取的交通補貼也縮水？
2元乘車優惠｜民主黨倡解決長車短答問題　劃一陸路離境交通資助
14:35 2025/01/26
2元乘車優惠｜民主黨倡解決長車短答問題　劃一陸路離境交通資助
車票 北上消費 巴士 九巴 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相