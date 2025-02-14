私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬
撰文： 李惠儀
發布時間： 49 分鐘前
【生仔/自然分娩/剖腹分娩/私家醫院生仔】正所謂生仔「搵命搏」，不少準媽媽都會願意花錢到私家醫院生BB，務求有一個更舒適的分娩環境。原本全港有11間私院提供自然分娩及剖腹產服務，其中香港港安醫院（司徒拔道）已於去年４月宣布停止產科住院服務，剩餘的10間私院分娩服務價錢由$21,600至$233,500不等，涵蓋服務亦各有不同。
TOPick親子組整合各間私家醫院的分娩套餐收費、房間類型、住院日數等資訊，供各位準媽媽參考。
最新影片推介:
【港島區】
私院生仔2025｜1.養和醫院
位於跑馬地的養和醫院深受名人和星媽歡迎，郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛、孫慧雪等都在這裡生BB。醫院地方寬闊，設有普通房、半私家房及私家房。私家房設施一應俱全，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房的病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播及交叉感染的風險，並保障病人私隱。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（5日4夜）
|普通房
|$22,300
|$28,800
|半私家房
|$29,020
|$37,540
|私家房
|$38,600
|$55,200
詳情：養和醫院網頁
私院生仔2025｜2.聖保祿醫院
聖保祿醫院位於銅鑼灣，鄰近港鐵站，交通方便，醫院婦產科設有3種房型，自然分娩套餐低至$22,000起，而且每間產房均配備母胎監察及急救設備，為準父母提供安全及舒適的分娩環境。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（5日4夜）
|試產無效緊急剖腹
（5日4夜）
|標準房（4人房）
|$22,000
|$26,800
|$35,000
|雙人房
|$28,000
|$33,800
|$47,000
|私家房
|$40,800
|$48,000
|$68,000
詳情：聖保祿醫院網頁
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私院生仔2025｜3.港怡醫院
熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院提供多種房型，房間景觀開揚，而標準房只設兩張床，並備有浴室，營造充足的空間感和舒適感，自然分娩套餐價格由$23,900起。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（5日4夜）
|標準房（兩床）
|$23,900
|$33,300
|半私家單人房
|$33,800
|$42,800
|私家房
|$42,800
|$59,300
|家庭套房
|$53,300
|$73,800
詳情：港怡醫院網頁
私院生仔2025｜4.嘉諾撒醫院
陳慧琳、陳茵媺、黎姿等星媽都在嘉諾撒醫院分娩，醫院設備齊全，自然分娩套餐收費由$21,600起，成為10間私院中最便宜的收費，而且有5種房型選擇，性價比相對高。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（5日4夜）
|6人房
|$21,600
|$29,800
|3人房
|$22,000
|$30,200
|雙人房
|$30,500
|$40,000
|私家房
|$41,600
|$57,200
|私家套房
|$64,900
|$99,700
詳情：嘉諾撒醫院網頁
私院生仔2025｜5.明德國際醫院
有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院位於山頂，環境清幽，香港女首富陳凱韻（甘比）和內地一線女星楊冪等名人都曾在此產子。醫院服務全面，涵蓋產前檢查、健康課程、分娩服務及產後護理，為孕婦打造舒適的環境，不過收費相對其他9間私院昂貴。
|房間類別
|自然分娩
2晚
|剖腹分娩
4晚
|剖腹分娩
4晚
(周日及公眾假期/
8號或以上颱風)
|剖腹分娩
4晚
(擇時晨)
|緊急剖腹分娩
4晚
(少於6小時通知)
|標準房
|$64,800
|$108,600
|$120,700
|$137,800
|$130,400
|雙人房
|$84,500
|$131,600
|$152,200
|$182,400
|$163,200
|私家房
|$100,800
|$162,000
|$185,700
|$233,500
|$211,900
詳情：明德國際醫院網頁
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【九龍區】
私院生仔2025｜6.聖德肋撒醫院（法國醫院）
位於九龍太子道的聖德肋撒醫院歷史悠久，婦產科提供多種房型選擇，當中6人房最低價格為$22,800，算是實惠之選。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（4日3夜）
|6人房(標準房)
|$22,800
|$25,800
|3人房(標準房)
|$24,800
|$28,800
|雙人房(半私家房)
|$31,800
|$36,800
|單人房(私家房)
|$40,800
|$49,800
詳情：聖德肋撒醫院網頁
私院生仔2025｜7.香港浸信會醫院
位於九龍塘的香港浸信會醫院，自然分娩套餐收費由$22,800起。產房提供藥物性及非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療，準媽媽可與醫護人員商討，需要時選擇最適合的緩解疼痛的方法。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|剖腹分娩
（4日3夜）
|標準優等2人房
|$22,800
|$28,000
|半私家單人房
|$29,800
|$35,000
|豪華私人房
|$39,800
|$48,000
詳情：香港浸信會醫院網頁
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【新界區】
私院生仔2025｜8.香港港安醫院（荃灣）
荃灣港安醫院近年成為星媽最愛，梁諾妍於2021年在此誕下女兒，連詩雅去年也在這裡生產，醫院產科部的房間及睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。
|房間類別
|自然分娩
（4日3夜）
|剖腹分娩
（5日4夜）
|3人房
|$24,200
|$30,700
|2人房
|$26,500
|$33,700
|1人房
|$34,500
|$46,900
|優質私家房
|$41,900
|$58,900
|尊貴私家房
|$43,500
|$61,000
詳情：香港港安醫院（荃灣）網頁
私院生仔2025｜9.仁安醫院
仁安醫院同樣是一眾名人的熱門選擇，徐子淇、謝安琪等都在此生BB。醫院酒店式設計為全港首創，產科病房環境寬敞、設備完善，病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。
|房間類別
|自然分娩
（4日3夜）
|剖腹分娩-單胎
（5日4夜）
|剖腹分娩-雙胞胎
（5日4夜）
|試產無效緊急剖腹
（5日4夜）
|標準房
|$22,500
|$26,000
|$35,000
|$33,500
|半私家雙人房
|$25,500
|$30,500
|$41,000
|$39,500
|半私家單人房
|$28,800
|$35,000
|$48,000
|$46,800
|私家房
|$38,000
|$44,800
|$60,500
|$58,200
詳情：仁安醫院網頁
私院生仔2025｜10.香港中文大學醫院
中大醫院鄰近港鐵大學站，醫院提供多種非藥物類鎮痛方法，如分娩池水療、按摩、經皮神經電刺激鎮痛療法等，亦鼓勵和推行母乳餵養。
|房間類別
|自然分娩
（3日2夜）
|自然分娩
（4日3夜）
|（預定）
剖腹分娩
（5日4夜）
|緊急剖腹分娩計劃
（曾使用產房）
（5日4夜）
|二人房
|$22,500
|$24,900
|$29,800
|$38,000
|一人房
|$39,800
|$43,300
|$49,800
|$59,800
詳情：香港中文大學醫院網頁
私院生仔2025｜港安醫院停止產科住院服務
此外，位於司徒拔道的港安醫院同樣是不少星媽的首選，例如楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等等，不過醫院於去年4月1日宣布停止產科住院服務，而產科和婦產科門診服務將維持不變。
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