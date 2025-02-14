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私院生仔2025｜全港10間私家醫院分娩套餐收費 嘉諾撒收費最平「貴族醫院」最貴私家房逾20萬

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

2025蛇年BB改名建議

【生仔/自然分娩/剖腹分娩/私家醫院生仔】正所謂生仔「搵命搏」，不少準媽媽都會願意花錢到私家醫院生BB，務求有一個更舒適的分娩環境。原本全港有11間私院提供自然分娩及剖腹產服務，其中香港港安醫院（司徒拔道）已於去年４月宣布停止產科住院服務，剩餘的10間私院分娩服務價錢由$21,600至$233,500不等，涵蓋服務亦各有不同。

TOPick親子組整合各間私家醫院的分娩套餐收費、房間類型、住院日數等資訊，供各位準媽媽參考。

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【港島區】

私院生仔2025｜1.養和醫院

位於跑馬地的養和醫院深受名人和星媽歡迎，郭晶晶張栢芝陳敏之方媛孫慧雪等都在這裡生BB。醫院地方寬闊，設有普通房、半私家房及私家房。私家房設施一應俱全，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房的病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播及交叉感染的風險，並保障病人私隱。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		剖腹分娩
（5日4夜）
普通房$22,300$28,800
半私家房$29,020$37,540
私家房$38,600$55,200

詳情：養和醫院網頁

私院生仔2025｜2.聖保祿醫院

聖保祿醫院位於銅鑼灣，鄰近港鐵站，交通方便，醫院婦產科設有3種房型，自然分娩套餐低至$22,000起，而且每間產房均配備母胎監察及急救設備，為準父母提供安全及舒適的分娩環境。

房間類別自然分娩
（3日2夜） 		剖腹分娩
（5日4夜） 		試產無效緊急剖腹
（5日4夜）
標準房（4人房）$22,000  $26,800  $35,000
雙人房$28,000  $33,800  $47,000
私家房$40,800$48,000$68,000

詳情：聖保祿醫院網頁

同場加映：2025蛇年BB出世最旺月份

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私院生仔2025｜3.港怡醫院

熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院提供多種房型，房間景觀開揚，而標準房只設兩張床，並備有浴室，營造充足的空間感和舒適感，自然分娩套餐價格由$23,900起。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		剖腹分娩
（5日4夜）
標準房（兩床）$23,900$33,300
半私家單人房$33,800$42,800
私家房$42,800$59,300
家庭套房$53,300$73,800

詳情：港怡醫院網頁

私院生仔2025｜4.嘉諾撒醫院

陳慧琳陳茵媺黎姿等星媽都在嘉諾撒醫院分娩，醫院設備齊全，自然分娩套餐收費由$21,600起，成為10間私院中最便宜的收費，而且有5種房型選擇，性價比相對高。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		剖腹分娩
（5日4夜）
6人房$21,600$29,800
3人房$22,000$30,200
雙人房$30,500$40,000
私家房$41,600$57,200
私家套房$64,900$99,700

詳情：嘉諾撒醫院網頁

私院生仔2025｜5.明德國際醫院

有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院位於山頂，環境清幽，香港女首富陳凱韻（甘比）和內地一線女星楊冪等名人都曾在此產子。醫院服務全面，涵蓋產前檢查、健康課程、分娩服務及產後護理，為孕婦打造舒適的環境，不過收費相對其他9間私院昂貴。

房間類別自然分娩
2晚		剖腹分娩
4晚		剖腹分娩
4晚
(周日及公眾假期/
8號或以上颱風)		剖腹分娩
4晚
(擇時晨)		緊急剖腹分娩
4晚
(少於6小時通知)
標準房$64,800$108,600$120,700$137,800$130,400
雙人房$84,500$131,600$152,200$182,400$163,200
私家房$100,800$162,000$185,700$233,500$211,900

詳情：明德國際醫院網頁

同場加映：2025蛇年BB改名建議

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【九龍區】

私院生仔2025｜6.聖德肋撒醫院（法國醫院）

位於九龍太子道的聖德肋撒醫院歷史悠久，婦產科提供多種房型選擇，當中6人房最低價格為$22,800，算是實惠之選。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		剖腹分娩
（4日3夜）
6人房(標準房)$22,800$25,800
3人房(標準房)$24,800$28,800
雙人房(半私家房)$31,800$36,800
單人房(私家房)$40,800$49,800

詳情：聖德肋撒醫院網頁

私院生仔2025｜7.香港浸信會醫院

位於九龍塘的香港浸信會醫院，自然分娩套餐收費由$22,800起。產房提供藥物性及非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療，準媽媽可與醫護人員商討，需要時選擇最適合的緩解疼痛的方法。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		剖腹分娩
（4日3夜）
標準優等2人房$22,800$28,000
半私家單人房$29,800$35,000
豪華私人房$39,800$48,000

詳情：香港浸信會醫院網頁

同場加映：2025蛇年BB改名忌諱

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延伸閱讀：唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

【新界區】

私院生仔2025｜8.香港港安醫院（荃灣）

荃灣港安醫院近年成為星媽最愛，梁諾妍於2021年在此誕下女兒，連詩雅去年也在這裡生產，醫院產科部的房間及睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。

房間類別自然分娩
（4日3夜）		剖腹分娩
（5日4夜）
3人房$24,200$30,700
2人房$26,500$33,700
1人房$34,500$46,900
優質私家房$41,900$58,900
尊貴私家房$43,500$61,000

詳情：香港港安醫院（荃灣）網頁

私院生仔2025｜9.仁安醫院

仁安醫院同樣是一眾名人的熱門選擇，徐子淇謝安琪等都在此生BB。醫院酒店式設計為全港首創，產科病房環境寬敞、設備完善，病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。

房間類別自然分娩
（4日3夜）		剖腹分娩-單胎
（5日4夜）		剖腹分娩-雙胞胎
（5日4夜）		試產無效緊急剖腹
（5日4夜）
標準房$22,500$26,000$35,000$33,500
半私家雙人房$25,500$30,500$41,000$39,500
半私家單人房$28,800$35,000$48,000$46,800
私家房$38,000$44,800$60,500$58,200

詳情：仁安醫院網頁

私院生仔2025｜10.香港中文大學醫院

中大醫院鄰近港鐵大學站，醫院提供多種非藥物類鎮痛方法，如分娩池水療、按摩、經皮神經電刺激鎮痛療法等，亦鼓勵和推行母乳餵養。

房間類別自然分娩
（3日2夜）		自然分娩
（4日3夜）		（預定）
剖腹分娩
（5日4夜）		緊急剖腹分娩計劃
（曾使用產房）
（5日4夜）
二人房$22,500$24,900$29,800$38,000
一人房$39,800$43,300$49,800$59,800

詳情：香港中文大學醫院網頁

私院生仔2025｜港安醫院停止產科住院服務

此外，位於司徒拔道的港安醫院同樣是不少星媽的首選，例如楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等等，不過醫院於去年4月1日宣布停止產科住院服務，而產科和婦產科門診服務將維持不變。

港安醫院於去年4月1日宣布停止產科住院服務，而產科和婦產科門診服務將維持不變。（網頁圖片）

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