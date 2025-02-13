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哪吒2｜內地破97億票房鉅製《哪吒之魔童鬧海》　4間發行公司聯手港澳發行

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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內地破97億票房鉅製《哪吒之魔童鬧海》，4間發行公司聯手港澳發行。

【哪吒之魔童鬧海 / 荷里活電影 / 電影】內地剛破97億人民幣票房及創下多個內地票房紀錄、目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜頭20位的電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），今日（13日）光線及東方影業宣布將由4間發行公司聯手於香港及澳門發行。

電影由餃子執導，可可豆動畫及光綫彩條屋影業出品，是2019年上映獲得50億票房奇迹《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）原班人馬的延續作品。內地自大年初一上映至今已不斷打破內地影史票房成績，無論票房或口碑都難以令人望及。

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哪吒2｜電影由4間公司聯手於港澳發行

今日（13日）光綫及東方影業宣佈將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影於香港及澳門發行《哪吒2》，而這4家發行公司旗下院線Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院亦將會聯手合作，務求將該電影盡快帶給港澳觀眾！

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對於這次能發行《哪吒2》，東方影業主席黃百鳴表示非常榮幸：「東方影業與光綫已合作多年，這次能夠再與光綫合作，並將一部這麼優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞，感到十分榮幸！」

哪吒2｜全球影史票房前20唯一一套荷里活電影

《哪吒2》由導演餃子與來自全國近140個團隊、超過4,000位動畫人鼎力合作，歷時5年製作，將中國動畫電影創作帶向新高峰。電影延續了《哪吒1》的喜劇風格，角色數量更是《哪吒1》的三倍，而特效鏡頭數量更已超越《哪吒1》的全片鏡頭總數。

《哪吒2》於大年初一上映已哄動全國，以銳不可擋的氣勢成票房冠軍外，亦不斷打破內地票房紀錄，至今已獲得超過97億人民幣票房，朝著破100億票房進發。

而其票房成績亦上升至國際層面，成為唯一一套非荷里活電影進佔全球影史頭20位！隨著電影於內地現象級的程度，與及國際間其他地方陸續上映，其全球票房位置將會持續提升！。

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