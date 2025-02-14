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血型特質｜血型決定患病風險　B型易患肝病、「呢種血型」胃癌風險最高

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

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有醫生指出，不同血型各有患病風險。

【血型/患病風險/癌症/疾病】血型決定患病風險？有醫生就指出，不同的血型會吸引特定的細菌、病毒，甚至癌細胞靠近，例如B型血肝病風險高、O型易患胃潰瘍等，其中有一種血型患胃癌的風險最高，需注意胃部健康。

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台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘近日在其個人Facebook專頁發文，將血型比喻為「細胞的穿搭風格」，由紅血球上的糖分子決定那些病原體喜歡「找上門」。他解釋，人的紅血球外面包裹著一層糖分子，不同血型便代表不同的糖組合；這些糖分子除了影響輸血相容性，亦影響病原體的「黏附能力」。換言之不同血型的人士就像穿著不同花紋的外套，某些病菌會特別喜歡某類花紋，因此不同血型的人士就會各自有不同的健康風險。

而上述的糖分子除了貼在紅血球上，還存在於腸胃道、呼吸道及血管內壁，除了會直接影響身體對抗病原體的方式，也會對血液流動、凝血功能造成，甚至與癌症風險亦有關。

血型特質｜4大血型決定各自患病風險

張家銘分別列出4大血型各自的健康風險，以及需要特別注意的地方，供大家參考。

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A型

A型血人士的紅血球表面有A型糖分子，使某些病菌特別容易附著在胃壁上，當中包括幽門螺旋桿菌，因此罹患胃癌的機率較高。另外，A型血人士的免疫系統相對容易產生較強的發炎反應，雖然在某些情況下是好事，然而一旦失控，就會成為慢性疾病的溫床。此外，發炎較明顯也可能令血液較容易凝固，增加心血管疾病的風險。

A型血人士最需要注意胃部健康，尤其患有慢性胃炎或胃潰瘍的人士，需檢查是否有感染幽門螺旋桿菌，且確診後一定要確實接受完整的抗生素療程，以免細菌殘留導致長期發炎，進一步增加罹患胃癌的風險。張家銘建議，A型血人士平日可多攝取抗發炎食物，例如深色蔬菜和 Omega-3脂肪酸，以平衡身體的發炎反應。

B型

B型血人士的紅血球上有B型糖分子，和乙型肝炎病毒的關係特別密切，因此感染乙型肝炎的機率較高，也較容易發展成慢性肝炎甚至肝癌。

B型血人士最需要注意肝臟健康，特別要小心乙型肝炎的傳播，應確認自己是否已接種乙型肝炎疫苗；如果是乙型肝炎帶菌者，建議定期追蹤肝功能，避免病情惡化成肝硬化或肝癌。此外，B型血人士也要避免過量飲酒，減少進食加工食品和高脂肪飲食，以降低肝臟負擔。

O型

O型血人士的特別之處在於其紅血球上沒有A或B型糖分子，會讓某些病菌找不到「落腳點」，因此在部分感染性疾病（如瘧疾）上的風險會較低。不過O型血人士的凝血功能較弱，因此罹患出血性疾病的風險會較高，例如感染登革熱病時，有機會比其他血型人士更容易出血，又或者病情更嚴重。

另外，O型血人士通常胃酸分泌較多，容易患上胃潰瘍，建議減少刺激性食物的攝取，並在出現胃痛或消化不良時及早求醫接受檢查，以確保胃部健康。

AB型

AB型血人士的紅血球上同時帶有A型和B型糖分子，雖在某些情況下可享有A型血及B型血的優勢，但也可能需要同時承擔2種血型的健康風險；例如AB型血人士患心血管疾病的風險比O型血人士高，免疫系統反應亦較為複雜。

因此，AB型血人士應綜合考量 A 型和 B 型血的健康風險，例如同時關注心血管及肝臟的健康，建議平日進行規律的運動，均衡飲食，並定期接受健康檢查，有助減少這些潛在的風險。

不過張家銘最後亦強調，血型決定的只是罹患不同疾病的「傾向」，實際上會否患病，其實還是取決於每個人的生活習慣。他認為，只要了解自己的血型特性及健康弱點，便能夠作出針對性的預防。

更多相關報道：胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有

同場加映｜胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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同場加映：預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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資料來源：Facebook@基因醫師張家銘

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