九巴｜開篷巴士遊最快4月試行　車廠充電拓非票務收入

▲ 九巴研究在電動巴士行駛後，荔枝角車廠非繁忙時間讓其他公司車充電。（資料圖片）

九巴去年11月申請加價6.5%，外界關注收票務收入情況。公司指，非票務收入佔整體收入的一小部份，但仍會致力拓展，例如會在車廠增設充電服務。另外，最快4月會推出開篷巴士觀光路綫。

▲ 九巴研究在電動巴士行駛後，荔枝角車廠非繁忙時間讓其他公司車充電。（資料圖片）

充電收費價難高 增值服務增加收入

九巴表示，公司收入以票務為主，而非票務收入方面，由於廣告收入是外判出去，相關收入穩定。公司早前在沙田市中心及美孚總站設客務站，有智能櫃及失物領取服務，期望可增加入流，「入嚟買架巴士仔」，以增加非票務收入。

公司的車廠充電服務亦運用此概念，計劃在今年第二、三季推出，於非繁忙時間開放荔枝角車廠的設施，讓外面的「公司車」充電，例如電動的士。九巴說充電費用不會貴，「否則人哋唔會嚟充電」，正研究會否有其他增值服務。

電動車充電需要一定時間，九巴表示會增加指示牌，又研究在App供資訊，讓司機知道有沒有空位或要排多久。

▲ 九巴研究在電動巴士行駛後，荔枝角車廠非繁忙時間讓其他公司車充電。（資料圖片）

旅客服務方面，九巴現時有HK1市區旅遊路綫，但星期六日及公眾假期尾班車是晚上8時，平日更是傍晚6時。九巴說，正預備10架開篷巴士，參考HK1路綫設立新的旅遊綫，涵蓋西九等著名夜景地區，讓旅客晚上都可以搭車觀光。至於會否載到去汀九橋等較遠地點，就要研究市場需求和成本，「路程長啲又要多啲車」。

本地客方面，寵物巴士頗受市民歡迎，現時有6條綫，逢星期六日及公眾假期開出。九巴說，多區市民主動提出意見，希望該區能有路綫，形容反應正面。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】