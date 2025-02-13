RSV｜科委會暫時不建議全部長者接種RSV疫苗　孔繁毅：好處遠超副作用

▲ 港大內科學系教授孔繁毅表示，接種RSV疫苗患吉巴氏症的機會不高。(彭大偉攝)

疫苗可預防疾病科學委員會上月就長者和孕婦使用呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗得出結論， 指暫時不建議為全部長者普遍接種RSV疫苗。長者、特別是75歲及以上或居於院舍，可以於徵詢醫生意見、以及知情同意的前提下接種。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前表示，每一百萬針，大約6至8宗左右患了吉巴氏症，由於美國食品及藥物管理局覺得發生率超過預期，覺得值得關注，亦指示藥廠要將情況標示在疫苗針紙上，讓醫生及接種者得知。

港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅今日(13日)出席一個活動時表示，吉巴氏綜合症的風險與接種流感疫苗相若，風險非常之低，而RSV疫苗的好處遠超過副作用。他表示，RSV疫苗全年均可以接種，一般而言RSV的高峰期緊接流感，於目前這段時間，亦即年底至年頭階段較為「著數」，接種流感疫苗同時亦可接種RSV疫苗。

多名本地專科醫生成立「糖心腎抗感染聯盟」，希望提升長期病患者接種疫苗意識。專家建議，75歲或以上長者、以及65歲或以上長期病患者接種RSV疫苗，而有嚴重長期病患者的人士，則可接種帶狀疱疹疫苗。

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