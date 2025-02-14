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腦中風｜全球每4人有1人中風　美國研究揭每日睡前1習慣中風風險大降44%

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【中風先兆／腦中風／口腔衛生／糖尿病／高血壓】據世界中風組織數據指出，全球每4個成年人就有1人中風，以本港為例，中風是港人第4號殺手，故此其嚴重性不容忽視。最近美國有研究指出，口腔衛生與中風息息相關，然而只要養成一個良好習慣，就能夠降低中風風險達44%。

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Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

腦中風｜使用牙線使中風風險降低44％

綜合外媒報道，美國一項研究針對6,000多名受試者進行長達25年的調查，排除刷牙等口腔清潔行為，發現有使用牙線習慣者，其心因性中風（血栓剝落）的風險降44%；缺血性中風（血管阻塞）的風險降22%，心律不正風險則降低12%

該項研究人員Dr. Souvik Sen指出，是次研究顯示了使用牙線能顯著降低中風風險。口腔衛生之所以影響心血管健康，是因為口腔細菌有機會進入大腦或血液，而透過牙線清潔能避免細菌滋生，繼而降低牙齦血管感染或發炎，降低引發血栓的機會，藉此達到預防中風的效果。此外，過往也有研究指出，口腔中細菌殘留的確會增加牙齦疾病、糖尿病和高血壓的風險。

腦中風｜專家建議養成3大習慣 保持良好口腔衛生

雖然這項最新研究未正式發表，卻已經引起公眾關注。科學家與醫學專家希望透過這項研究，讓人們更加重視口腔清潔對於身體健康的影響，而良好的口腔衛生習慣包括每天刷牙至少2次，使用牙線，以及定期看牙醫

預防腦中風｜真人實測7類食物強化血管

現年87歲的病理科醫生家森幸男（Yukio Yamori）為京都大學榮譽教授，過去40多年來曾走訪全球25個國家，研究61個長壽及短命地區的飲食習慣。此外，他亦曾與世衛合作，調查不同飲食習慣與高血壓及中風的關係，並以自身實踐為例，提出3大飲食養生秘訣，當中包括每日進食以下7類食物強化血管。

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腦中風｜腦中風２大成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能１、２個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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