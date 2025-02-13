台中新光三越氣爆丨澳門四代一家七口遇橫禍2死5傷　祖父母雙亡2歲孫女重傷官方撫恤金金額曝光

【台中新光三越／氣爆／爆炸現場】台中市新光三越百貨商場12樓於今日（13日）上午發生氣爆，由於爆炸威力巨大，大量碎片跌出馬路，事件引致多人受傷。當中包括來自澳門的一家七口，家庭中2名成員死亡，一名2歲女童重傷。截至下午4時許，事件最新傷亡人數為4人死亡、26人輕重傷。而新光三越官方則回應，表示將提供100萬元（約23.7萬港元）撫恤金給予死者家屬。

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綜合台灣傳媒報道，商場12樓的美食街於今日上午突然氣爆，由於爆炸猛烈，令商場內部受到嚴重損毀，有玻璃幕牆及冷氣機被炸至碎片，跌出馬路。事件截至目前已造成至少4死、20人輕重傷。據了解，有來自澳門的一家七口慘被波及，當中祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，一名2歲的小孫女受重創需要插喉，其餘數人則受不同程度的創傷。

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台中市長盧秀燕事後緊急趕往現場並往各大醫院探訪傷者。盧秀燕接受傳媒訪問時指澳門肇禍的一家七口確認是四代出門旅遊，包括太嫲、兒子（祖父）、媳婦（祖母）、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），未料7人逛完新光三越，徒步往鄰近的另一商場時，竟會飛來橫禍，被氣爆引致的掉落物砸傷，一家7口自此天人永隔。盧秀燕又表示，太嫲左手骨折，但目前可以對談，惟鑑於年事已高，故仍未有人向她透露兒子及媳婦的死訊。

根據台灣台中市消防局公布的最新統計數據，截至今日下午時，台中市百貨大樓爆炸事故造成的傷亡人數為4人死亡、26人輕重傷。4名死者分別為澳門籍58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子、34歲陳姓男子、24歲林姓女子，現場共計疏散235人，其中以12樓氣爆最為嚴重，目前仍持續搶救中。

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台中市副市長鄭照新說，目前新光三越有一些塌陷情況，是不是會傷及結構或影響整棟大樓安全，結構技師與土木技師已進入現場進行結構鑑定；這是一個重大意外事件，市府會盡全力進行調查。

台中地檢署下午發布聲明稿表示，今天近午位於台中市西屯區的新光三越百貨發生氣爆，導致重大死傷事故。經統計，此事故截至目前已造成4人死亡、20人輕重傷送醫治療，因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理才能確認。

至於氣爆原因，據了解，懷疑為12樓一間餐廳在更換石油氣罐時，不慎氣體外洩所致，惟真正原因仍有待官方正式公布。而事發時，大樓12樓正在進行裝修工程。事故發生後，新光三越百貨公司宣布暫停營業，並表示以員工疏散和人員安全第一。

對於事件中的4名死者，新光三越官方表示將對四位罹難者家屬各別提供新台幣100萬元（約23.7萬港元）致意，以表達最深切的哀痛與關懷。

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