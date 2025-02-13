  • 17°C
香港時間：2025213日 (四) 19:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台中新光三越氣爆丨澳門四代一家七口遇橫禍2死5傷　祖父母雙亡2歲孫女重傷官方撫恤金金額曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【台中新光三越／氣爆／爆炸現場】台中市新光三越百貨商場12樓於今日（13日）上午發生氣爆，由於爆炸威力巨大，大量碎片跌出馬路，事件引致多人受傷。當中包括來自澳門的一家七口，家庭中2名成員死亡，一名2歲女童重傷。截至下午4時許，事件最新傷亡人數為4人死亡、26人輕重傷。而新光三越官方則回應，表示將提供100萬元（約23.7萬港元）撫恤金給予死者家屬。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

綜合台灣傳媒報道，商場12樓的美食街於今日上午突然氣爆，由於爆炸猛烈，令商場內部受到嚴重損毀，有玻璃幕牆及冷氣機被炸至碎片，跌出馬路。事件截至目前已造成至少4死、20人輕重傷。據了解，有來自澳門的一家七口慘被波及，當中祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，一名2歲的小孫女受重創需要插喉，其餘數人則受不同程度的創傷。

點擊圖片放大
+12
+11

台中市長盧秀燕事後緊急趕往現場並往各大醫院探訪傷者。盧秀燕接受傳媒訪問時指澳門肇禍的一家七口確認是四代出門旅遊，包括太嫲、兒子（祖父）、媳婦（祖母）、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），未料7人逛完新光三越，徒步往鄰近的另一商場時，竟會飛來橫禍，被氣爆引致的掉落物砸傷，一家7口自此天人永隔。盧秀燕又表示，太嫲左手骨折，但目前可以對談，惟鑑於年事已高，故仍未有人向她透露兒子及媳婦的死訊。

根據台灣台中市消防局公布的最新統計數據，截至今日下午時，台中市百貨大樓爆炸事故造成的傷亡人數為4人死亡、26人輕重傷。4名死者分別為澳門籍58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子、34歲陳姓男子、24歲林姓女子，現場共計疏散235人，其中以12樓氣爆最為嚴重，目前仍持續搶救中。

點擊圖片放大
+7
+6

台中市副市長鄭照新說，目前新光三越有一些塌陷情況，是不是會傷及結構或影響整棟大樓安全，結構技師與土木技師已進入現場進行結構鑑定；這是一個重大意外事件，市府會盡全力進行調查。

台中地檢署下午發布聲明稿表示，今天近午位於台中市西屯區的新光三越百貨發生氣爆，導致重大死傷事故。經統計，此事故截至目前已造成4人死亡、20人輕重傷送醫治療，因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理才能確認。

至於氣爆原因，據了解，懷疑為12樓一間餐廳在更換石油氣罐時，不慎氣體外洩所致，惟真正原因仍有待官方正式公布。而事發時，大樓12樓正在進行裝修工程。事故發生後，新光三越百貨公司宣布暫停營業，並表示以員工疏散和人員安全第一。

對於事件中的4名死者，新光三越官方表示將對四位罹難者家屬各別提供新台幣100萬元（約23.7萬港元）致意，以表達最深切的哀痛與關懷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 商場 台中 台灣

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛