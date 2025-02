城市大學｜短中期國際合作交流聚焦歐洲避中美角力　探討租借或購入酒店作宿舍

▲ 梅彥昌表示,大學短中期的國際交流,會聚焦歐洲。(曾耀輝攝)

中美矛盾再次浮面,梅彥昌在大學春茗主動談及,曾邀請美國學者到城大,但最後卻因對方獲「建議」不要前往香港而作罷。至於大學如何減低中美角力的影響,他表示,大學在短、中期內,以歐洲為主要交流和合作對象。

有美國學者被「建議」不要來港

梅彥昌在春茗中,主動向傳媒談及目前中美的政治角力帶來的影響。他表示,自己兩年前上任時,已留意中美關係角力,「無論是誰當總統,兩國之間的緊張關係還是存在。」他透露,過去曾邀請美國的教授到城大,對方亦一度答應,「幾星期後他跟我道歉,稱『我獲建議不要來港(I’ve been advised not to come)』」,人數更不只是三、四人。他坦言,當政治干預到科學和科技是「好慘」的事。至於未來交流方向,梅彥昌表示,會在短、中期內,聚焦與歐洲國家的交流,例如英國、法國、比利時、瑞士等。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於中美角力會否影響大學從歐美招生,首席及常務副校長李振聲表示,城大的歐美學生比例不高,相信影響有限。談到目前非本地生的比例,早前政府提升資助大學的非本地生上限至40%,梅彥昌表示,大學要先有足夠人手、宿舍、校園設施,才能增加取錄非本地生。他透露,自己昨日到訪兩間酒店,探討能否租用或購買為學生宿舍,上星期更赴深圳福田,探討能否以當地酒店為內地生的學生宿舍。

另外,《城市大學條例》的修訂草案已在立法會大會首讀,建議將城大學生會在校董會的當然席位,改為由本科生互選產生。李振聲表示,過去數年參與學生會的本科生人數不足兩成,由學生會會長出任學生校董的做法欠缺代表性。他強調,歡迎學生會的代表參選校董會本科生代表,今次修訂只是期望每位學生都有獲代表。

城大的校園出入管制亦一直備受關注,副校長(行政)周彩英表示,大學暫無計劃全面開放校園。她解釋,目前部分學校設施陳舊,亦不敷應用,而過往校園仍保持開放時,曾出現校園失竊案,實施出入管制亦有助解決盜竊案的問題。

