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城市大學｜短中期國際合作交流聚焦歐洲避中美角力　探討租借或購入酒店作宿舍

社會

撰文： 蔡健行

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

梅彥昌表示，大學短中期的國際交流，會聚焦歐洲。（曾耀輝攝）

中美矛盾再次浮面，梅彥昌在大學春茗主動談及，曾邀請美國學者到城大，但最後卻因對方獲「建議」不要前往香港而作罷。至於大學如何減低中美角力的影響，他表示，大學在短、中期內，以歐洲為主要交流和合作對象。

有美國學者被「建議」不要來港

梅彥昌在春茗中，主動向傳媒談及目前中美的政治角力帶來的影響。他表示，自己兩年前上任時，已留意中美關係角力，「無論是誰當總統，兩國之間的緊張關係還是存在。」他透露，過去曾邀請美國的教授到城大，對方亦一度答應，「幾星期後他跟我道歉，稱『我獲建議不要來港（I’ve been advised not to come）』」，人數更不只是三、四人。他坦言，當政治干預到科學和科技是「好慘」的事。至於未來交流方向，梅彥昌表示，會在短、中期內，聚焦與歐洲國家的交流，例如英國、法國、比利時、瑞士等。

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至於中美角力會否影響大學從歐美招生，首席及常務副校長李振聲表示，城大的歐美學生比例不高，相信影響有限。談到目前非本地生的比例，早前政府提升資助大學的非本地生上限至40%，梅彥昌表示，大學要先有足夠人手、宿舍、校園設施，才能增加取錄非本地生。他透露，自己昨日到訪兩間酒店，探討能否租用或購買為學生宿舍，上星期更赴深圳福田，探討能否以當地酒店為內地生的學生宿舍。

另外，《城市大學條例》的修訂草案已在立法會大會首讀，建議將城大學生會在校董會的當然席位，改為由本科生互選產生。李振聲表示，過去數年參與學生會的本科生人數不足兩成，由學生會會長出任學生校董的做法欠缺代表性。他強調，歡迎學生會的代表參選校董會本科生代表，今次修訂只是期望每位學生都有獲代表。

城大的校園出入管制亦一直備受關注，副校長（行政）周彩英表示，大學暫無計劃全面開放校園。她解釋，目前部分學校設施陳舊，亦不敷應用，而過往校園仍保持開放時，曾出現校園失竊案，實施出入管制亦有助解決盜竊案的問題。

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