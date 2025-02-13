滑雪注意︱男星北海道滑雪1舉動自作聰明惹禍　跌入雪坑半小時險失溫喪命

▲ 男星北海道滑雪1舉動自作聰明惹禍 跌入雪坑半小時險失溫喪命

【滑雪／滑雪意外／失溫／北海道】滑雪時一定要小心安全！台灣藝人Eason黃尹宣近日在節目中透露某次去北海道滑雪時的驚險遭遇，指為了尋找掉到雪地裡面的手機，他自作聰明做出1個舉動，結果令自己栽進雪坑，整整半小時無人救援，險些失溫喪命。

最新影片：

黃尹宣在今日（13日）播出的《小明星大跟班》節目中透露，自己曾因一些自作聰明的行為而差點閙出人命，「我是真的想幫忙，沒想到事情會越弄越糟」。

黃尹宣表示，他與搭檔曾子余某次去北海道滑雪，坐纜車到山頂時開心拿手機自拍，結果由於纜車沒有遮擋，隨著坡度一晃，曾子余的手機就掉到雪地裡面。

滑雪找手機 誤闖野雪地帶險喪命

掉落手機的曾子余頓時黑面不知所措，這時，黃尹宣自作聰明稱：「我有記得手機大概掉在哪，我們滑雪去找。」

於是，兩個人便不顧危險地滑雪找手機，結果誤闖禁地：

那個地方是沒被鏟過的野雪，所以看不出它的地形，我滑了20秒就栽進雪坑裡，雪埋到我的胸口。

黃尹宣回憶，當時他想叫曾子余，結果對方也摔進雪坑裡，兩個人就像蘿蔔一樣插在雪地中，四周無人救援，「我們就這樣待了半小時，已經快失溫了」。

所幸，直至雪場要打烊時，急救中心的人準備要上山收拾裝備，才發現了深陷雪地中的兩人。最後他們不但成功獲救，急救中心職員甚至還幫忙找到了曾子余的手機。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映｜3大要點預防滑雪意外

台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

▼ 點擊圖片放大 +2

同場加映｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5