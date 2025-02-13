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城市大學｜被教育耽誤了的歌手？　校長梅彥昌春茗熱情獻唱Beatles金曲

社會

撰文： 蔡健行

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

梅彥昌（右一）自彈自唱Let It Be等經典金曲，功架十足。（曾耀輝攝）

城市大學春茗上，來自新加坡的校長梅彥昌除了與傳媒分享城大發展，更即場製作星洲傳統食物羅惹Rojak。他更與3名管理層組成「城大披頭四」，自彈自唱3首英文經典金曲。

繼去年春茗親自製作「撈起」，梅彥昌今年春茗帶來羅惹Rojak。羅惹是星馬地區流行的蔬菜沙律，梅彥昌在春茗中將菠蘿、青瓜、蝦膏等混合製作，午宴期間分給在場記者和出席的管理層，人人有份。他解釋，羅惹原意為將不同東西混合，正好象徵城大國際化的特點，是來自不同國家和地區的學生的大熔爐。

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臨近春茗尾聲，梅彥昌與校董會秘書唐寧、高級總監（校長室）李惠光和特約教授陳金轉，穿上披頭四年代的流行服裝之一的白色樽領毛衣登場，獻唱披頭四（The Beatles）的經典歌曲「Let It Be」和「Hey Jude」。最後，4人獻唱經典英文歌曲「Stand By Me」，象徵城大會「Stand By Hong Kong（與香港並肩前行）」。

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