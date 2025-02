城市大學｜被教育耽誤了的歌手？　校長梅彥昌春茗熱情獻唱Beatles金曲

▲ 梅彥昌(右一)自彈自唱Let It Be等經典金曲,功架十足。(曾耀輝攝)

城市大學春茗上,來自新加坡的校長梅彥昌除了與傳媒分享城大發展,更即場製作星洲傳統食物羅惹Rojak。他更與3名管理層組成「城大披頭四」,自彈自唱3首英文經典金曲。

繼去年春茗親自製作「撈起」,梅彥昌今年春茗帶來羅惹Rojak。羅惹是星馬地區流行的蔬菜沙律,梅彥昌在春茗中將菠蘿、青瓜、蝦膏等混合製作,午宴期間分給在場記者和出席的管理層,人人有份。他解釋,羅惹原意為將不同東西混合,正好象徵城大國際化的特點,是來自不同國家和地區的學生的大熔爐。

▼ 點擊圖片放大 +2

臨近春茗尾聲,梅彥昌與校董會秘書唐寧、高級總監(校長室)李惠光和特約教授陳金轉,穿上披頭四年代的流行服裝之一的白色樽領毛衣登場,獻唱披頭四(The Beatles)的經典歌曲「Let It Be」和「Hey Jude」。最後,4人獻唱經典英文歌曲「Stand By Me」,象徵城大會「Stand By Hong Kong(與香港並肩前行)」。

