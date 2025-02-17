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學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命

升學教育

撰文： 佛教沈香林紀念中學

發布時間： 2 小時前

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佛教沈香林紀念中學每年均會就不同主題舉辦中國文化周，本年的主題正是「生存死活」。

佛教沈香林紀念中學/屯門區中學/生死教育】近年，生死教育及精神健康備受學界重視，有學校以中華文化及佛化教育角度為學生設計多元體驗活動，讓學生寓學於樂。佛教沈香林紀念中學每年均會就不同主題舉辦中國文化周，本年的主題正是「生存死活」。

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為了令學生從正面角度思考生死，瞭解文化，培養珍惜生命，積極生活的正面價值觀。學校老師以生死為主題，為學生設計跨學科的遊藝園活動，例如佛化科玩「空」心球、中國歷史科玩皇帝謚號、科學科玩植物標本等等，學生可通過遊玩攤位和完成任務賺取銅錢，再換取與中國文化相關的獎品，大大提升了學生的參與動力。除此之外，學校也為各級設計不同的文化體驗活動，包括篆刻、揮春、生死體驗館、《聊齋‧畫皮》的漫畫和電子小說遊戲，令學生得以從體驗中學習中華文化知識。

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整整一個星期的文化周，學校亦連結了不少專業團體和專家參與，使學生學有所長。例如舉辦了多場專題講座，包括邀請法醫人類學家分享真實的法證故事，邀請華永會的專業殯葬師分享殯葬知識，邀請香港教育大學文學及文化學系舉辦作家工作坊等等，為同學們介紹有關生死的文化，拓展他們對生命的認識。除此之外，學校的BSC Studio及BSC Community亦發揮「明智顯悲」的辦學精神，展出由校內老師所拍攝關於腦退化病人的藝術照片，並邀請區內長者到校參與文化周活動，鼓勵學生關懷社會，自利利他。

籌辦這次中國文化周的中文科科主任郭紹洋老師認為，無論是儒家的情，還是道家的理，生死這個主題在中國傳統的儒釋道文化中隨處可見，這星期的文化周活動正好能配合中文科的價值觀和校本的佛化價值教育，要感謝各科組老師的協助，為學生創造了難忘的學習經歷。

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