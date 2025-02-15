去濕方法｜無抽濕機點算好？ 9大慳錢去濕除霉法 蠟燭酒精茶葉都有用
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【潮濕/抽濕/除霉】潮濕天氣令人厭煩，不少人都會開抽濕機對付，有韓媒指出，某些日常用品也有抽濕作用，不用再擔心家裡濕笠笠有霉味！
潮濕｜9大自然去濕除霉法
韓國媒體《AJU NEWS》早前列出9種「不使用抽濕機也可以去濕方法」，只要使用9樣生活用品，便可以簡單達到去濕除臭的效果！
去濕方法｜1.舊報紙
報紙的油墨吸水效果，只要將報紙放到鞋櫃或衣櫃，便能達到吸濕效果。
去濕方法｜2.蠟燭
點燃蠟燭也有除濕效果，大家可以選擇點燃帶有香味的香薰蠟燭，除了可以除濕外，也可以消除潮濕天氣帶來的霉味。
去濕方法｜3.木炭
木炭有調節濕度和除臭的效果，只要將包著木炭的報紙，放進衣櫃和鞋櫃即可，若然沒有木炭，可用備長炭代替。
點擊下圖睇9大自然去濕除霉法：
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去濕方法｜4.綠茶茶葉
綠茶茶葉上的鞣質成分，具有除濕和除霉效果，只要將綠茶茶葉或茶包放在衣櫃和鞋櫃便可達其效果。
去濕方法｜5.粗鹽
將粗鹽放在碗內或用紙包好，放在家中濕氣重的地方，可達吸濕效果。
去濕方法｜6.梳打粉
在床具、椅子灑上梳打粉，30分鐘後即可達清潔和除濕的效果。
去濕方法｜7.咖啡渣
把泡完咖啡剩下的咖啡渣，放進衣櫃、鞋櫃等地方，便會有吸濕和除臭效果。
去濕方法｜8.酒精
將水和酒精以4：1比例混合，噴在濕氣重的地方，可達除濕效果。
去濕方法｜9.開暖氣或冷氣
如果家中濕氣很重，可以先關窗，打開暖氣或冷氣。暖氣可以降低房內的濕度，當地板開始變暖後，便可關上暖氣，打開門窗，以防滋生霉菌；冷氣會使室內外的溫差越來越大，令冷氣機的冷凝器結成水點，房內的水分就能透過冷氣機的排水管排出，使室內的濕度下降。
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