夏寶龍調研｜加快落實河套香港園區發展規劃　要向橫琴深合區「取經」？

▲ 孫東赴橫琴了解規劃和產業發展的情況。（政府新聞處圖片）

【夏寶龍/河套區/孫東】港澳辦主任夏寶龍上周赴大灣區調研，首站是橫琴。創新科技及工業局局長孫東今日亦前往橫琴和珠海訪問，稱此行是按照夏寶龍在調研河套香港園區時所作的重要指示精神，加快落實香港園區的發展規劃。

孫東先到橫琴粵澳深度合作區考察，期間與廣東省省委橫琴工委副書記、廣東省橫琴辦主任、執委會副主任聶新平舉行座談會。座談會上，孫東結合河套香港園區的建設工作，深入了解深合區規劃和產業發展的情況。

孫東說：

借鑑深合區的經驗，我們更明確了河套深港科技創新合作區作為國家改革創新示範區的特殊戰略定位，必須充分利用「兩制」之利，發揮「特區中的特區」的獨特性，尋求體制及政策創新，敢於破局，加快實現香港園區兩個五年規劃的發展目標。

港府現正研究在河套香港園區促進人員、物資、資金和數據等創新要素跨境便捷流動的具體措施建議。孫東為此訪問位於深合區的珠海澳科大科技研究院——澳門科技大學在粵港澳大灣區內建設的產學研示範基地，了解在深合區推動數據跨境流動的工作。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】