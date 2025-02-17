升學教育｜HKIIT攜手工商銀行開展扶苗計劃　全額贊助六名內地生來港升學

▲ （左起）「ONE ICBC友師計劃」友師許惠欣、HKIIT數據科學及人工智能高級文憑學生布伍木惹則、謝歡歡、HKIIT講師謝嘉明，以及HKIIT軟件工程高級文憑學生余勃希，參與「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」。

從腼腆內向到建立自信性格，從對編程一竅不通到開發遊戲，六名內地學生來港升學的蛻變，正是「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」（「扶苗計劃」）帶給他們寶貴的成長體驗。

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由中國工商銀行（亞洲）與職業訓練局（VTC）攜手推出的扶苗計劃，於2024/25學年首次推行，透過旗下工銀亞洲慈善基金全額贊助六名來自四川偏遠地區、學習資源匱乏的優秀高中畢業生赴港求學，修讀VTC機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）的職專課程。他們修讀的課程為「職專畢業生留港計劃」（VPAS）合資格的VTC全日制高級文憑（兩年制）課程，畢業後可申請留港從事相關行業的全職工作，壯大本港職業人才庫。全額贊助範疇包括學費、住宿費、伙食費和交通費等，除獎助學金外，此計劃還涵蓋中國工商銀行（亞洲）組織的「ONE ICBC友師計劃」，向學生提供融入香港生活等支援，與學生共同成長。HKIIT則提供學業輔導，讓學生在專業教師的指導和支持下，克服學習上的困難，提升學習成效及就業機會。

多重遴選百裡挑一 自學編程突圍而出

HKIIT和中國工商銀行（亞洲）團隊去年七月親赴四川省金陽縣、南江縣、通江縣及萬源市甄選學生，這些地點均屬中國工商銀行於內地的定點幫扶地區。團隊到校舉辦英語和網絡安全相關的課堂體驗，並透過家訪進一步了解學生的家庭狀況和學習願景，經過多重遴選百裡挑一，最終選出三男三女優秀學生於去年九月來港，分別入讀HKIIT軟件工程高級文憑，以及數據科學及人工智能高級文憑課程。

其中一名同學謝歡歡笑言，當初學校向她介紹扶苗計劃時，她一度不敢相信這個難能可貴的機會竟出現在自己身上：「我的父母以農為業，家境普通。我非常渴望來港讀書，因為繁榮的香港機遇處處。我在內地高中修讀文科，不諳編程技巧，於是我特意在面試前自學編程和惡補數學，爭取來港升學的機會，追求知識改變未來。」笑容滿面的歡歡表示，來港後接觸到全新學習環境，加上老師的鼓勵，性格亦由內向害羞變得活潑開朗。她分享：「學校鼓勵同學自主學習，我初時不甚習慣，幸好在老師的循循善誘下迅速掌握基礎知識，現時我亦勇於在課堂發問，信心大增。」

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師生共同努力 見證成長進步

六名學生開學至今約五個月，在學業上面對不同的挑戰。來自彝族的布伍木惹則（小布）就讀數據科學及人工智能高級文憑，她指因英文及數學起初成績未如理想，一度感到氣餒和壓力。她分享指學院設有英語強化課程，協助同學提升英語水平，她更會把握日常時間學習英文：「我的英語根基不及香港學生，於是我將勤補拙，隨身帶著筆記本，隨時隨地抄下所學的英文單字和發音，並養成每天背單字的習慣，日積月累的努力漸見進步。」

來港前對編程一竅不通的余勃希現就讀軟件工程高級文憑，他分享：「我在內地讀高中時已對IT感興趣，但未有機會接觸相關知識，在HKIIT第一個學期的功課要求我們運用電腦編程自行開發棋子遊戲，期間需要學習編程代碼、邏輯處理等問題，充滿挑戰性。幸好在老師和同學的幫助下，最終成功開發出棋子遊戲，當中的成功感加強了我在IT方面繼續發展的信心。」勃希笑指來港後擁有第一部屬於自己的電腦，自此愛不釋手，覺得創意與科技的融合可改善人類的生活質素，更學會善用科技輔助學習。他說：「我善用英語學習和翻譯的手機應用程式助我理解課堂內容，又試用生成式AI科技編程，提高學習效率。」

為了協助他們適應學習及校園生活，HKIIT教學團隊提供了一系列的支援及補課。協助策劃扶苗計劃的HKIIT講師謝嘉明（Nanoka）表示：「參加計劃的學生有不同的成長背景和學習基礎，有人以前鮮有接觸電腦，有機會連文字輸入法、『Copy and paste』等簡單的電腦概念也缺乏，HKIIT老師為他們額外補課，教授他們基本電腦知識，甚至將課堂的內容用普通話解釋一遍，並協助製作中英對照的教材，助他們理解課堂所學，更不會『輸在起跑線』。」

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友師同行 將心比心

除學業外，六名年輕人初嚐離鄉別井滋味，隻身來港，難免有生活上的不適應和感到孤單。有見及此，中國工商銀行（亞洲）組織「ONE ICBC友師計劃」，招募十多名員工以配對形式擔任六名學生的友師。友師之一、中國工商銀行（亞洲）放款管理部高級經理許惠欣（Yen）本著「將心比心」的宗旨擔任友師，她說：「我對IT一竅不通，但為與學生同行，我請他們將教材發給我，重拾課本一起研究，由零開始感受同學經歷，互相鼓勵，共同成長。」

幸得這班友師陪伴，學生在港的生活倍添豐富。Yen表示，友師尤其擔心他們可能在節日倍感寂寞，由於其中二人來自中國少數民族彝族，彝族新年（一般在每年11月）是他們的重要傳統節日，於是友師便與學生齊齊到串燒店燒烤，延續過年烤肉的習慣，一解鄉愁。友師更與學生到主題樂園，以及到維港欣賞國慶煙花，體驗本地節慶盛事。歡歡指她於內陸地區成長，來港前未見過大海，維多利亞港的醉人景色讓她流連忘返，她亦難忘首次坐過山車的刺激興奮。

畢業後冀留港工作 壯大本港IT人才庫

勃希享受在港留學的生活，他指在四川的中學資源有限，現時HKIIT的教學設備先進，從沒想過在電腦室可擁有一人一部電腦學習；加上宿舍環境優越和舒適，有助學習。小布則表示，IT行業現時無論在內地和香港皆蓬勃發展，生於大數據和人工智能時代，她感恩可來港學習IT專業知識，相信畢業後職場機遇處處，而VPAS正好讓他們可在畢業後申請留港工作，全職投身與其就讀課程相關行業，在香港發展事業是她夢寐以求的機會，長遠希望成才貢獻國家。

「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」體現企校合作發揮協同作用，雙方亦正計劃籌備招募第二屆的內地學生來港。與此同時，本次計劃獲得業界響應及支持，如亞洲脈絡有限公司另外捐出學習支援獎學金，支持包括此六名學生在內的HKIIT學生添置額外學習資源。至於對六名學生的期望和寄語，Yen和Nanoka不約而同表示，除學業成績外，更希望學生在香港生活得開心，享受成長的蛻變、追夢的甘甜。

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