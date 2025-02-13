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夏寶龍調研｜李家超向司局長下達7指示　北部要簡化程序　

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

特首李家超今日召開會議，總結夏寶龍的指導和意見。（李家超Facebook圖片）

【夏寶龍/李家超/北部都會區】港澳辦主任夏寶龍日前在大灣區調研，特首李家超今日召開會議，總結夏寶龍的指導和意見，並向司局長下達新指示，包括北部都會區要簡化程序。思想方面，則要進一步改革破局、牢記時不我待的緊迫性，持續「提速、提量、提質、提效」。

思想方面 

一、 進一步改革破局。要打破固有思想，在各領域尋求突破。過去兩年半的改革方向是正確的，包括修改法例，制定和優化行政手段，精簡程序，以結果為目標。未來要進一步加大力度、擴闊範圍和思維方面，繼續以敢於求變，創新創造，尋求突破。

二、 牢記時不我待的緊迫性，持續「提速、提量、提質、提效」。面對地緣政治及單邊主義抬頭和激烈競爭，我們必須抓緊時間和機會，用好「一國兩制」的優勢，發揮好「內聯外通」的功能，積極和主動與大灣區城市聯動合作，推動灣區一體化發展，更好融入國家發展大局，同時開拓新興市場。

點擊圖片放大

重點項目方面

一、 北部都會區：要簡化程序，更好把政府、市場、社會力量有機結合起來，盡快讓首批產業進駐；

二、 河套深港創新合作區：以創造創新推進兩地規則銜接和機制對接，便利園區人流、物流、資金流和信息流；

三、 強化航運和港口發展：大力提升港口軟硬件，加快港口綠色化，數字化和智能化，打通更多類似「渝深港圖定班列」和「桂港天天班」的貨運路線和航線增加貨源貨量，與大灣區內的港口有更多互惠合作，聯動發展；提升高增值航運專業服務；提升港口競爭力；

四、 鞏固和提升國際金融中心地位：推動更多內地龍頭企業來港上市，開拓國際黃金交易中心等新發展領域，同時開拓金融合作區域網絡，做好維護金融和經濟安全工作；

五、 進一步強化貿易中心地位：把握電子商貿的發展，推動企業進行升級轉型，建設大宗商品交易生態圈；全力「招商引資」，促進企業落戶香港，助力內地企業「走出去」。

促謀劃具體工作計劃並盡快落實

李家超要求各司長按這些理念和重點項目，謀劃具體工作計劃並盡快執行落實，以展示特區政府改革、創新和破局的決心，發揮示範作用，帶領社會各界與政府有此共同信念，令香港突破現時發展桎梏，邁步前進、再創高峰。

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