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飲食健康｜健身網紅實測　一個月連食900隻雞蛋　身體變化超驚人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【雞蛋／健身／健康／膽固醇】食太多雞蛋恐增加膽固醇風險？外國一名健身網紅日前挑戰每日食30隻雞蛋，配合運動連食一個月共900隻雞蛋，了解身體肌肉及膽固醇會出現甚麼變化。結果實驗結束後，他所公布的指標變化震驚眾人，體態亦有了明顯轉變。

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綜合外媒及《紐約時報》報道，外國知名健身Youtuber Joseph Everett日前於頻道「What I've Learned」實測一個月內、每日攝取30隻雞蛋，引證其效果是否如傳言般「與注射類固醇一樣有效」，實驗期間他每日會將雞蛋制作成蛋白煎蛋捲和生蛋黃奶昔，並搭配米飯、牛肉、優格、水果、蜂蜜或蛋白棒食用，每日進食3,300至3,700卡路里，高於正常男士每天所需的2,500卡，同時亦會持續進行重量訓練。

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飲食健康｜實測30日 身體指標變化超驚人

整個測試紀錄了他由實驗開始至結束的舉杠鈴、硬舉、深蹲和推舉等運動數據、體重及血液檢測，以追蹤睪固酮和膽固醇等指標變化。Joseph Everett表示，測試第9日時他已經感到精神更加專注、健身時亦更有力量。

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30日過去後，Joseph Everett 肌肉量增加了6kg，而舉重的負重量亦增加到20kg，由影片中可見，他的體型亦變得更加健碩結實；而他的數據方面亦有著驚人變化，其中他的血液檢查顯示，他體內與中風和心臟病相關的有害脂肪「三酸甘油酯」有著顯著下降，雖然「壞膽固醇」未有變化，但「好膽固醇」高密度脂蛋白（HDL）則出現明顯上升。

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飲食健康｜實測期間曾出現嚴重便秘 

Joseph Everett坦言，由於膽固醇會對心臟造成傷害，而雞蛋中膽固醇含量極高，因此一直最關心膽固醇的變化，不料結果卻與他想像有所差異。不過他亦補充，他曾於實驗期間因多日連食30隻生雞蛋，出現嚴重便秘、抽筋及嘔吐症狀，認為是生雞蛋中胰蛋白酶抑制劑的含量過高誘發胃病，後來將蛋白煮熟來吃才緩解症狀。

Joseph Everett表示，雖然實測最終仍不確定大量攝取雞蛋，是否像類固醇一樣對健身有效，但表示下次可能會再嘗試一次，但到時會以紅肉代替蛋白。

資料來源：紐約時報Youtube@What I've Learned

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