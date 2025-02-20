教育差異｜囝囝忘記班主任留堂被記曠課　港漂媽媽驚詫中港教育差異

▲ 囝囝忘記班主任留堂被記曠課，港漂媽媽驚詫中港教育差異。

【教育差異 / 文化差異 / 中學教育】相信不少人學生時代會有偶爾被老師罰留堂的經歷，不過對於忘記留堂應當如何處理，香港與內地老師的應對方式差別較大。

近日，有港漂媽媽在小紅書發帖，指日前兒子忘記老師通知其留堂而直接回家，被記曠課。港媽對此感到驚訝，認為香港老師的處理方式與內地大不相同，遂分享兩地教育差異。

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教育差異｜忘記留堂被記曠課

樓主以「香港教育與內地教育的差異分享」為題發帖，指新年假期期間，收到兒子班主任的來電，告知她雖然相信學生並非故意為之，但由於兒子日前未完成電腦科的功課，老師發了1張留堂通知書要求學生放學後留堂，惟當日他缺席，會被記曠課。

▲ 由於樓主兒子日前未完成電腦科的功課，老師發了1張留堂通知書要求學生放學後留堂，惟當日他缺席，會被記曠課。（取自小紅書）

樓主補充原因，稱「電腦科是一門小眾課程，那段時間因為仔仔腳扭傷很嚴重，就沒做它的功課」；至於沒有留堂，「因為沒足夠重視，加上晚上有線上英文課，放學著急回家，給忘了」。

教育差異｜內地老師口頭教育

樓主表示，如果在內地遇到此事，老師「頂多口頭批評一下，不會有記過處分」，「內地即使是主科作業沒交，老師也不會留堂，一般會告訴家長，限時讓孩子補交」，惟香港校規嚴謹，只得接受，好在班主任表示學生如若表現優秀，後續可取消處分。

▲ 網民認為此事能夠引起樓主及其兒子的重視。（《反起跑線聯盟2》劇照）

教育差異｜網民熱議：引起重視是好事

此事引起網民熱議，有人認為內地老師並非不盡責，而是心有餘而力不足，「喺內地，老師留堂分分鐘俾家長鬧翻轉頭，真係跪著教書」、「呢張紙直接當證據提交去教育局」、「依家啲學生唔鬧得，唔罰得」、「怪獸家長」。

不少網民認為此次處分並非壞事，可以讓樓主及孩子認識到學科無太大的主次之分，需要重視，「引起重視就是好的，看似只是對一門副科的重視，其實也是在培養孩子對大事小情人真嚴謹的態度」。

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