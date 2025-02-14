職場文化｜00後整頓職場？月薪無25K唔做？　專家分析：原因是有任勞任怨的父母

▲ 00後整頓職場「月薪無25K不做」？專家分析原因是有任勞任怨的父母。

【職場文化】每一個年代出生的打工仔，都會有他的性格特質。而香港職場在過去幾十年，彷彿走得越來越人性化。今天半宅職薯就和大家討論，不同年代出生的打工仔的不同特質。

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職場文化｜60後打工仔：不反抗

這一代人認為上司老細的地位至高無上，老細叫你做一，你要自動做完二、三。我還記得那個時代的工廠的工人長期要加班，原因很簡單，就是老細總喜歡接一些急單去賺多一點錢。而那些打工仔，是完全逆來順受，不出一句聲的。

職場文化｜70後打工仔：不轉工

這一代人依然著重員工忠誠度，以及老細是否當員工是一家人。公司未去到山窮水盡，也不會輕易開除老員工。所以員工沒有甚麼大原因也不會轉工。但這一套，在2025年的今日，好像已經有點不適用了。

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職場文化｜80後打工仔：不OT

在80後投入職場的那些年，他們被稱為在物質條件較為富裕的環境中長大，比較崇尚「後物質主義」，著重 Work- life Balance。老細要他們好像60後般可以「搓圓撳扁」任意要求 OT 嗎？對於這一代是行不通的。

職場文化｜90後打工仔：放工後不聽電話

之前幾代的打工仔，放工後都會一樣接公事電話的，而且會聽得很認真。但如果你留意的話，不少90後打工仔都有兩部電話：一部公事用，另一部私事用。公事電話在放工後便會關機，而公司同事亦永遠不知道他那部私事用的電話是甚麼號碼。換句話說，他們在放工後便會消失得無影無蹤。

職場文化｜00後打工仔：整頓職場

00後有一句口號：「月薪沒有 25K 不幹」。這一代打工仔的父母很多都是知識分子，甚至是管理層，看通了職場的陰暗面，知道上司老細是怎樣操縱甚至欺壓員工。既然知道這些手段，他們又怎會讓自己的寶貝子女受欺壓呢？在沒有家庭負擔，物質條件相當充裕的情況下，00後打工仔便有條件說出「整頓職場」這豪言壯語。

而整件事最引人入勝的，就是00後之所以有資格整頓職場，正正就是他們有不反抗，不轉工的爸爸媽媽，在背後支持生活。00後很多又延遲甚至拒絕投入職場，半宅職薯有時會疑惑：不投入職場，又如何整頓職場呢？

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職場文化｜結語

我不敢說哪一個年代比哪一個年代好，因為那些文化都是因為當時的時代環境所造就成的。正如60後打工仔出身在一個競爭相對公平的環境，而00後打工仔要是沒有父幹或者栽培，則比較難出人頭地。而我認為，不要怨天尤人，會是踏向成功的第一步，如果你還希望成功的話。

筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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