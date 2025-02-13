全運會｜全運會馬拉松測試賽23日舉行　深圳灣口岸當日凌晨2時至早上11時封閉

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深港馬拉松賽暨第十五屆全運會田徑馬拉松測試賽將於23日舉行，賽事會以深圳灣大橋為紐帶，跨越深港兩地，將全程採取閉環管理。全運會統籌辦主任楊德強在深圳市政府記者會上表示，深圳灣口岸當日凌晨2時至早上11時，禁止非賽事人員及車輛進入，期間公共交通將暫停服務，受影響的車輛及貨車可改用其他口岸。

賽事全長42.1公里，港深路段各佔約一半，起點及終點均為深圳灣體育中心。楊德強稱，女子組及男子組將分別於早上7時及7時半起步，跑約2公里即從深圳灣口岸進入香港，沿深西通道向南跑至折返點，並從原路返回深圳，預計所有的跑手在2個小時之內完成香港賽段的21.8公里。

警方晚上亦交代交通安排，詳情如下：

深圳灣口岸

深圳灣口岸通關服務將會暫停，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處亦將於凌晨2時至上午11時實施臨時管控。屆時，沿元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路行駛的車輛將禁止駛入上述路段。通關服務暫停期間，持深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境貨車及私家車可按指示轉往落馬洲／皇崗口岸、文錦渡口岸及香園圍口岸。通往落馬洲／皇崗口岸及落馬洲站（福田口岸）的道路，包括新田交匯處、新深路及落馬洲路等交通將較為繁忙。



深圳灣口岸的通關服務預計約上午11時恢復正常，屆時交通將較為繁忙。警方呼籲當日計劃使用該口岸的旅客及駕駛人士預早規劃行程，並預留充裕交通時間。

深圳灣邊境管制站

深圳灣口岸的通關服務恢復正常後，警方將視乎交通情況分階段實施下列安排：

第一階段：所有車輛將沿現有行車路線進入管制站。

第二階段：對貨車的交通安排維持不變，即繼續沿貨車通道進入貨車等候區後前往清關；對公共運輸車輛（包括跨境巴士、專營巴士、專線小巴及的士）的交通安排維持不變，即繼續沿客車通道進入管制站；及跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入預設私家車等候區，待進一步指示駛往旅檢區辦理離境手續。

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落馬洲邊境管制站

視乎交通情況，下列安排將分階段實施：



第一階段：所有車輛將沿現有行車路線進入管制站。



第二階段：對跨境私家車及貨車的交通安排維持不變，即分別沿客車通道經新田交匯處或貨車通道進入管制站；公共運輸車輛包括跨境巴士、專線小巴及的士須改用新田公路東行線或粉嶺公路西行線的貨車通道，然後經新深路進入貨車等候區；落馬洲－皇崗過境穿梭巴士駛離落馬洲公共運輸交匯處並進入青山公路後，須按指示右轉入新深路貨車通道，然後進入貨車等候區；及在貨車等候區的車輛須按指示進一步前往所屬落客區。



第三階段：除第二階段已實施的交通安排外，跨境私家車須按指示進入預設等候區；及在預設等候區的車輛須按指示前往旅檢區辦理離境手續。

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警方呼籲駕車人士應避免在有關時段前往上述地區。道路使用者應保持忍讓及小心駕駛，並遵從現場警務人員的指示。

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