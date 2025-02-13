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中大醫院財務危機｜議員：中大醫院再融資方法不多　冀以科研助開拓收入

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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立法會衛生事務委員會明討論中大醫院再延款安排。(資料圖片)

中大醫院明日(14日)將向立法會尋求批准再順延貸款3年，新任校長盧煜明將會出席。有議員坦言，該院可融資的方法不多，期望新任校長盧煜明可以帶領該院向科研方向發展，增加財政收入。

中大醫院的最新財務估算，醫院會於2027年轉虧為盈，不過預料2028年還款後，會連續6年達現金負結餘，最多一年更達到7億元，政府料該院無法如期還款，需再尋求融資方法。

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣表示，中大醫院開業初期受疫情衝擊，而本港經濟直至目前未完全恢復，令中大醫院財政受影響。她表示，中大醫院可以融資方法並不多，「沒有甚麼回頭路可言」，希望新任校長盧煜明能以科研為中大醫院開拓收入，亦希望政府亦加大容許該院以服務形式還款的比例。

陳凱欣續指，中大醫院的非牟利定位、以及收費模式均為全港獨有，如能透過一定程度補貼，分流更多中產患者，並分擔公立醫院的壓力，可以大幅減少政府的醫療開支。陳凱欣指，仍對目前該院財政樂觀，但如財政狀況再惡化，可能需要再作服務價格調整、甚至由醫管局收回中大醫院。

以往本港的私營醫療頗為吃香，其中當年不少內地產婦南下產子，帶動不少收入。早前港大教授袁國勇亦撰文，希望政府推動高端醫療旅遊。陳凱欣認為，本港面對的問題是醫生人手不足，發展醫療旅遊有機會令「挖角」情況加劇，影響公立醫院人手、及醫療服務質素，因此需要先解決公院問題，才可以進而討論。

選委界梁美芬就指，過往中大管理層對中大醫院「唔係好理」。目前管治架構改革下，期望中大醫院財政狀況有改善。她指，中大醫院有不錯的醫生及治療質素，希望校方交代該院財務穩定性、令現有資源不會得到浪費。

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