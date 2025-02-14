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2.10世界癲癇日︱壓力大睡眠不足可致腦脊髓液異常　無特效藥根治 中醫籲未病先防

醫生診症室

發布時間： 50 分鐘前

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壓力大睡眠不足可致腦脊髓液異常　癲癇症無特效藥根治 中醫籲未病先防

【癲癇／世界癲癇日／中醫／黃天賜／大S】每年2月的第二個星期一，是由非政府組織國際癲癇署及國際抗癲癇聯盟設立的世界癲癇日。在日前不幸病逝的台灣藝人大S（徐熙媛），曾透露自己多次因癲癇發作昏迷住院，第一次發作癲癇是由於壓力過大。註冊中醫師黃天賜向TOPick讀者分享有關癲癇症成因、類型及紓緩方式。

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從中醫角度，癲症屬於「髓海不足」的範疇，與腦部的健康及腎的精髓密切相關，影響髓海的正常循環，最終導致腦內水液和氣血循環不暢，從而影響腦部的代謝，可能引發癲癇。

一、病因與病機

1. 先天不足

臨床上，常見一些患兒在出生時就存在體質虛弱，這通常與遺傳和內在生理狀況有關。這些患者的腦部可能在出生時便發現發育異常，例如腦瘤或腦畸形等，這些問題大多與先天的遺傳因素或發育問題有關。

2. 後天失養

癲癇症患者在成長過程中，受到外部環境、生活方式、飲食習慣或意外事件的影響，導致腦脊髓液及其循環異常。以下是一些具體因素：

  • 外傷：腦部受到外傷（如頭部受傷）可能導致癲癇發作，直接影響腦部功能。
  • 伴有中風或頭頸部伴有局部的缺血性阻塞問題︰因為腦組織長期血氧供應不足，會影響腦部酸鹼度的平衡和腦部的正常功能。另外，值得關注的是「中風」患者的頸部，常伴有慢性缺血性阻塞的健康問題。
  • 感染：如腦膜炎、腦炎等感染可引起癲癇，因感染引起的炎症會影響腦部。
  • 濫用酒精或毒品：這些物質會影響中樞神經系統，可能引發癲癇發作。
  • 久視傷血：不良的電子產品使用習慣，過度使用電子產品可能影響腦部的氣血不足，可以影響腦部脊髓液的正常循環，增加癲癇發作的機會。
  • 睡眠不足：長期忽視睡眠可能成為發作的誘因，因為睡眠對神經系統的穩定至關重要，並影響腦部的自我康復機制，增加發病率。
  • 情緒壓力：嚴重的情緒壓力或心理創傷可能影響自律神經的平衡，成為癲癇的誘因。

二、防治方法

中醫強調「治病必求治本」及「內外兼治」的整體理念，在癲癇症上尤為重要。

先天不足，可以通過後天的調理來補救。後天失養，需針對不同的病因進行針對性的調理。中醫強調以下幾個方面進行內治：

  • 補益腎精
  • 健脾養血
  • 疏肝解鬱

而外治方法，需針對「後天失養」的成因。這些成因與不良生活習慣密切相關，包括：

  • 飲食失節影響醣代謝的問題。
  • 長期缺乏運動影響脊髓液正常循環。
  • 過度依賴藥物或止痛藥物，影響頭頸部慢性缺血性阻塞的問題。
  • 長期忽視不良坐姿，影響頸部椎體和血管神經軟組織的疲勞繃緊，和影響腦脊髓液正常的循環功能。

三、防治策略

防治癲癇症必須採取「內外兼治」的整體策略，因為目前尚未有能根治癲癇症的特效藥。

中醫認為「未病先防」，如果有以上的不良七種不良因素的症狀，應及早諮詢和針對以上不同的病因的專藥醫師，及早防治，避免病情惡化。

註冊中醫師 黃天賜

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撰文 : 黃天賜 註冊中醫師

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