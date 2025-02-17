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職場攻略｜打工仔事業走到樽頸位？　專家：及早明白4個道理可少走冤枉路

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

打工仔事業走到樽頸位？及早明白4個道理讓你少走冤枉路。

【職場攻略】你可能在職場打滾了一段時間，發現事業走到樽頸，不知如何面對餘下的事業旅途。今天半宅職薯就和大家分享四條道理，讓大家在餘下的事業旅途走少一些冤枉路。

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職場攻略｜在聰明人堆當一個蠢人

很多人都有一個弊病，就是喜歡在蠢人堆中當一個聰明人，享受當中的優越感。但說實在，這不但會令你學不到東西，更加會錯判自己的能力，以為自己天下無敵。

所以倒不如在聰明人堆當一個蠢人，從不同的聰明人身上吸收知識和智慧，加速學習，成為聰明人的一份子。

職場攻略｜穩定的工作最危險

職場中最危險的，就是穩定的工作。「生於憂患，死於安樂」，穩定的工作就有如溫水煮蛙，令你逐漸失去危機意識，漸漸與時代脫節而不自知。

到一旦失去工作的話，你才發覺自己原來甚麼都不是，沒有在別處求生的技能，那時候便真的一無所有，不知怎樣翻身了。

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職場攻略｜學習不要問回報

對於學習新事物或者進修，很多人第一句就會問：「所讀的書和工作是否有直接關係？」，「讀完這個課程是不是會立即升職加薪？」。鼠目寸光，凡事只求即時回報，彷彿很精明，但實際上卻令你無法突破自己的框框，作出更大發展。

很多知識和技能，都在學完之後，經過一段日子發酵才會發揮作用。你所學的技能並不限制在原本所設定的場景才能使用，你其實可以一技多用，融會貫通，創造屬於自己的知識，這樣才能提升思想維度，達到意想不到的效果。

職場攻略｜好勝是愚蠢行為

相輸不及贏輸，贏輸不及雙贏。即使你本領高強能夠勝過對手，那又代表甚麼？那只代表你多了一個敵人，同時又失去一個實力旗鼓相當的朋友。

只有和不同層級的人都打好關係，你才可以在心中建立一個人才庫，在有需要的時候找到幫手。

職場攻略｜結語

上面的道理，不限於在年輕時候參考，你在中年的時候才領略也未遲。因為，今天就是你在餘下人生中最年輕的一日，也是最能夠改變未來的一日。今天領略得到，你還有一生的時間去運用。

筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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