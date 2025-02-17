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IELTS報考｜IELTS雅思報考懶人包　考試模式/形式/報名方法/費用/日期

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

IELTS雅思報考懶人包，考試模式、形式、報名方法、費用、2025年考試日期。

IELTS（雅思）即國際英語水平測試，是全球廣泛認可的英語能力測驗之一，評估考生的聽力、閱讀、寫作及口語能力。如果打算到英語國家留學、移民、獲取工作簽證等，IELTS成績是必不可少的。

本文整合最新的IELTS報考詳情，包括考試模式、形式、報考方法、費用、有效期、考試日期等，即睇全文！

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IELTS報考｜考試模式

IELTS分為學術和通用2種考試模式，部分機構對於2種考試成結果認可，考生報考前可以先向要求遞交IELTS成績的相關機構確認接受何種考試成績。

IELTS Academic（學術）：在英語國家攻讀本科或研究生學位；申請學生簽證，前往作為學生簽證贊助商的英國大學學習；在英語國家的專業組織工作。

IELTS Greneral Training（通用）:計劃升學或接受培訓（學士學位以下程度）；到英語國家工作或接受在職培訓；計劃移民英語國家；找到理想的工作（需要被認可英語程度）。

英國文化協會。（資料圖片）

IELTS報考｜考試形式及內容

雅思考試分為紙筆模式及電腦模式，根據英國文化協會最新資料，自2025年2月3日起，非香港特別行政區的居民將無法參與香港考場的紙筆模式考試。如是香港居民而非香港永久居民，需要自應考前提供身份證及居住證明。

測試主要分為聽力（30分鐘）、閱讀（60分鐘）、寫作（60分鐘）及會話（11至14分鐘）4部分，前3部分考試時間沒有間隔，時間通常設在上午9時至12時之間，及下午1時至4時之間；會話測試可在測試當天、測試前7日或後2日進行。

IELTS報考｜報考方式、考試日期及地點

考生可透過香港英國文化協會IDP教育進行網上報名。

2025年香港IELTS的考試日期：

考試日期。（英國文化協會）

IELTS雅思香港共有9個考試地點：

  • 英國文化協會：香港金鐘法院道3號
  • 楷博教育（銅鑼灣）：香港灣仔軒尼詩道402－406號智德中心（18歲以下考生考場）
  • 香港逸東酒店：九龍彌敦道380號
  • 循道中學：九龍油麻地京士柏加士居道50號（18歲以下考生考場）
  • INTO University Partnerships：九龍佐敦彌敦道343-349號永安九龍中心10樓07室
  • 香港沙田萬怡酒店：新界沙田石門安平街1號
  • 海景嘉福酒店：九龍尖東麽地道70號
  • The Infocan Training Center：九龍觀塘開源道64號源成中心8樓
  • 荃灣西如心酒店：新界荃灣楊屋道8號

IELTS報考｜考試用品

測試時，考生只能攜帶身份證（身份證明文件）及一隻透明水樽應用水；其他物件一律不得帶進試場；電話及其他電子設備須關機，於其他個人物品一同放在試場外。

IELTS報考｜考試成績

參加紙幣模式測試考生，將在考試後13日內收到考試成績；電腦墨是考生，將在考試後1至5日內收到成績。

如參加用於英國簽證及移民的雅思考試（紙筆模式），考生可以在考試結束後13日查看成績；如參加了用於英國簽證及移民的雅思考試（電腦墨是），則可以在考試結束後3至5日查看成績。

考生將受到一封通知查詢雅思成績連結的電子郵件。

雅思（IELTS）評級系統
9專業水平
8優秀水平
7良好水平
6合格水平
5基礎水平
4有限水平
3極有限水平
2初學水平
1不懂英文
0從未參加測試

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