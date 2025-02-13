醫院聯網｜政府：港島東西聯網明年完成合併 適當時候增設新界北聯網

醫務衞生局向立法會提交文件，指考慮到港島聯網人口在未來將減少至約100萬，港島東及港島西聯網將合併成同一個聯網。另外，預計現行新界東和新界西服務範圍長遠會顯著上升，會在適當時候增設新界北聯網。

政府統計數據指，港島東聯網將會有64.2萬人口、港島西醫院聯網會有48.9萬人口。政府稱，雖然港島兩個聯網服務地區的65歲或以上長者人口，但長者人口數目並不高於其他聯網服務地區，計劃將港島東及西合併為一個聯網。醫管局年初已開展整合工作，初步預計分階段重整需時一年多，並預計於明年完成 。

報告未有提及2019年提出的東區醫院擴建計劃，但就指東區醫院的急症室、專科住院等服務會維持。服務整合將促 進聯網內臨床和非臨床部門的人力和資源調動，提升協調能力和效率，減少資源重疊。交椅洲人工島被納入港島區醫院聯網，有關安排在有需要時將作進一步檢討。

政府正發展北部都會區，醫管局表示，因應未來新界的人口增長及分布，會在適當時候增設新界北聯網，並調整新界東聯網及新界西聯網的服務範圍，威爾斯親王醫院及屯門醫院會繼續作為主要急症醫院。而牛潭尾預留用地興建的新急症醫院作為北都的旗艦醫院，提供約3千張病床。

至於一直受關注的伊利沙伯醫院京士柏用地，當局表示伊利沙伯醫院臨床服務搬遷至啟德醫院後，將有空間發展日 間醫療服務及其他適合區域性甚或全港性服務。

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