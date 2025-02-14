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Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【懷孕／尿滲／尿失禁／西醫】產後尿滲令不少媽媽大受困擾，甚至有人需要靠手術才可根治問題。本港生殖醫學科專科翁淑菲醫生分享相關個案，為大家拆解種種產後解決方法，教大家進行一組骨盆底運動練習，幫助減輕尿滲問題。

最新影片：

Sick問識答｜產後尿滲影響夫妻關系  醫生教做1運動改善問題

翁醫生分享個案，指一名女子於懷孕及產後皆出現尿滲情況，但她認為產後尿滲情況普遍，因此未有求醫，直到產子大半年後，發現與丈夫進行性生活時出現尿滲情況，覺得非常尷尬，令她無法提起興趣，才決心求醫。醫生之後教她進行骨盆底肌肉運動，經一段時間練習後，她的尿滲問題便已消失，成功解決煩惱。

Sick問識答｜醫生教1運動增強骨盆底肌肉

翁醫生解釋，媽媽出現產後尿滲，翁醫生建議媽媽可先從生活上一些問題作出改善，例如體重較重人士，減重後可帶來些許幫助；另外部分媽媽因各種原因出現咳嗽情況，咳嗽改善後，尿滲問題便可隨之減輕。

不過想要改善壓力性尿失禁，翁醫生認為最重要是重建骨盆底肌肉強度，即所謂「骨盆底運動」：

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翁醫生表示，媽媽在習慣運動後，平時便可以隨時隨地在任何站立、坐著時候進行，不少媽媽於練習數星期至幾個月時間，便可見到效果。不過有少部分女士在進行運動練習一段時間仍，仍覺得尿滲症狀極為困擾，便可能需要進行無張力陰道吊帶（TVT/ TVT-O），手術會使用一條纖維帶放置於尿道、承托整個尿道，以避免尿滲問題，詳情建議可咨詢醫生建議。

Sick問識答｜衛生巾預防尿滲效果未必好？醫生推薦用1物有效隔尿

出現產後尿滲，不少媽媽可能會使用普通護墊或衛生巾吸收尿液。翁醫生表示，症狀輕微人士偶爾出現尿滲，用這些產品的確可以解決問題，惟經期使用的衛生巾，設計上主要用於吸收月經，對於小便吸收能力可能未必太好，建議可購買市面上專為尿滲人士提供的尿墊，其吸收尿液能力較佳，可較好地避免尷尬情況發生。

同場加映｜4大常見情況易誘產後尿滲

翁淑菲醫生表示，懷孕期間或產後出現尿失禁情況個案其實頗為常見，其成因主要是尿道旁側骨盆底承托著的肌肉及組織，於孕期間及生產過程中鬆弛變弱，導致控制小便能力變差，部分媽媽會因此出現壓力性尿失禁情況，導致腹部壓力變大、下身肌肉承托力不足時，便會出現小便滲出的情況，多數媽媽於以下4種狀況時，便有可能出現尿滲情況：

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Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？ 醫生拆解成因+4大高風險人士

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