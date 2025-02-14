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抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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【李日朗/出家/抑鬱】43歲的李日朗（Don）入行逾20年，星途半紅不黑，2023年底結束6年戀情回復單身後，一直未見有新戀情。他上周五（7日）在Instagram發文，分享最近遠赴印度，本來與朋友約定到當地靜修和做義工，近年由歌手轉型做老闆，創業做小顏術導師的他生活忙碌，故安排這次旅程讓自己忙裡偷閒放鬆一下。沒想到，他在當地受老師提點結下佛緣，為了替家人朋友積福，決定在聖地落髮，試行短暫「出家」。

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Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

這次跟不同地方的朋友約來印度，本計劃靜修和做義工，給繁忙的生活可以休息下，後來經過老師提點，如果有幸在這個佛教聖地落髮的話，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福氣，所以就有這個短暫「出家」的緣份。

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Don亦透露，這次在印度聖地落髮的儀式由台灣和泰國的師傅主持，由印度當地的大師和山上超過百位來自不同地方的善眾做見證，他坦言自覺真的非常有福氣。他一連上載10多張當地的剪影和限時動態，最後一張是他穿上袈裟，頂著光頭的他直言仍未適應「沒頭髮的自己」。

抑鬱症｜曾患抑鬱 接受情緒生病對症下藥

Don曾在東華三院網上訪談節目《就是這麼開朗》大談出道至今的心路歷程，當年入行前，他曾赴台當酒廊歌手，最終當不成歌手，還一度為逃避壓力而不願回港。他亦透露，當年因為接受不了一手湊大自己的嫲嫲突然離世的消息，導致他鬱鬱不歡，變得沉默寡言，最終確診情緒病患上抑鬱症。對於自己曾經患上抑鬱症，他對此持開放態度看待情緒問題，最重要是承認自己心理生病了，然後好好面對，接受治療，更笑言：

自從得咗精神病之後，我精神咗好多呀！

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抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

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若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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抑鬱症｜6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

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