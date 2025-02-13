展覽盛事｜會展去年辦逾800場盛事　參觀人次按年升35%　今年辦至少7項盛事

▲ 會展去年辦逾800場盛事。(資料圖片)

港府重視發展盛事經濟，會展是重要的盛事場地。會展管理公司今日(13日)表示，去年共舉行812項活動，包括33個新展覽約100個國際展覽及會議。全年參觀人次達818萬，較2023年的604萬上升35%。

今年，會展將舉辦至少7項盛事，包括3月的「2025年巴塞爾藝術展會Art Basel Hong Kong 2025」，以及8月的「香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025」。事實上，今年的展覽入場人次有再創高峰的趨勢，當中包本地居民及大灣區旅客。如2月初舉辦的「香港寵物節2025」 ，匯聚近400個參展商、超過1,000個展位，面積達26萬平方呎，生意額突破一億港元，創歷史新高。

▲ 會展去年辦逾800場盛事。(資料圖片)

▲ 會展管理公司董事總經理梅李玉霞

2025年國際大型展覽包括 :

2月18至20日: 「Consensus Hong Kong 2025」，超過8,000位加密貨幣、區塊鏈及Web3相關行業專業人士參與，當中有6,000 名參加者來自全球各地

3月28至30日: 「2025年巴塞爾藝術展會Art Basel Hong Kong 2025」連續12年落戶會展中心。2025年將有來自42個國家及地區的240間藝廊參展，其中包括23間首次參展藝廊

8月28至29日: 香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025

12月15至18日: 第18屆亞洲計算機圖形學與交互技術會議及展覽SIGGRAPH Asia 2025

2025年國際大型會議包括 :

1月13至14日: 「第18屆亞洲金融論壇」超過3,600位政商精英參加

6月11至14日: 「International Society for Stem Cell Research (ISSCR) 2025 Annual Meeting 將會有約4,500人參加

12月7至12日: 「9th World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery

預計有約3,500人參加

商貿展覽國際訪客顯著增加 :

2024年9月16至20日: 「環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會」吸引了來自140多個國家和地區，超過50,000名買家蒞臨參觀，買家當中有接近7成是國際買家

2024年11月12至15日: 「亞太區美容展」吸引了119個國家和地區的60,975位與會人士參加。來自香港以外地區的買家佔參觀人士總數的 74% ，包括非洲 (+16%) 、澳大拉西亞 (+5%) 、歐洲 (+7%) 、中東 (+40%) 、北美洲 (+8%) 和南美洲 (+3%)

2025年1月6至9日: 「香港玩具展」、「香港嬰兒用品展」同「香港國際文具及學習用品展」吸引了來自119個國家和地區，超過80,000名買家出席



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。