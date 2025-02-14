減肥大作戰｜31歲「肥仔醫生」42日激減53磅　逆襲成4冠健美先生減肥秘訣大公開

▲ 內地武漢一名醫生用42天時間狂減53磅，並在健美比賽中獲得4個冠軍獎項。

【醫生/減肥/健身/健美先生】肥仔變筋肉人！武漢一名男醫生體重曾達97.5公斤（約215磅），之後靠自己制定的「6+2」健身計劃，用42天狂減25公斤左右（約53磅），更在健美比賽中獲得4個冠軍獎項。

最新影片：

綜合內媒報道，現年31歲的吳天根，是武漢大學中南醫院體重管理中心一名醫生，今年1月參加健美健身新人系列賽，並一舉斬獲新秀健體組別冠軍、公開健體組別冠軍、體育模特組別冠軍、線上人氣全場冠軍，同時獲得超級新秀健體組別亞軍、體育模特兒全場亞軍，成為4冠健美先生。經比賽主辦單位確認，他是全場唯一的醫生選手。

曾飲食不健康作息紊亂患脂肪肝

在登上健美比賽的舞台前，身高182cm的吳天根曾於2020年出現半月板損傷，之後又於2023年因車禍造成外踝粉碎性骨折，但兩次受傷皆因忙於工作而無暇參與康復訓練，加上飲食不健康、作息紊亂，持續的高壓生活導致其體重一度飆升至97.5公斤（約215磅），並確診輕度脂肪肝。

身為肥胖症與代謝病外科中心的醫生，吳天根接診過大量肥胖患者，亦深知肥胖除了會帶來體態問題，部分還可能危及生命。因此為了給患者們提供一個「優秀案例」、使自己有足夠說服力，他決定減肥並報名參加健美比賽。

制定「6小時睡眠＋2小時健身」計劃

為了完成快速減脂和增肌塑形的目標，吳天根為自己制定了「6小時睡眠＋2小時健身」的計劃，每天早上5時半起床，上班前做1小時有氧訓練，下班後再做1小時無氧訓練，睡前透過熱水泡腳和淋浴舒緩身心，並確保每晚有6小時的睡眠。最終他在42天內成功減重25公斤左右（約53磅）。值得一提的是，在減肥期間，吳天根還同時需要兼顧每周3天手術日、兩天查房，以及日常科研等工作。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

四項健身冠軍

由於備賽時間遠少於其他選手，吳天根很快就進入了衝刺期，甚至在賽前一周一天四練，令他的主教練、世界健身模特錦標賽冠軍史璠也不禁驚嘆其「訓練強度甚至超過很多專業運動員」。功夫不負有心人，吳天根努力特訓加上健康飲食，最終以73.5公斤（約162磅）的體重登上健美舞台，更成功斬獲四項健身冠軍。

從「准肥胖患者」到逆襲成為健美先生，吳天根和同事們一致認為這不僅是一場醫生的「自救減肥」，更是為了給患者們提供一個「優秀案例」，有效提高他們對科學減重理論的信任和堅持程度。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而在成為全國冠軍後，吳天根的事跡受到媒體廣泛報道，許多患者慕名前來，他亦幫助至少100人成功減肥。有患者慕名而來寫信求助，網民更紛紛稱讚他「文武雙全，厲害了！」還有人幽默表示「掛號就可以嗎？我要把老公送去」。

更多相關內容：

降膽固醇｜減重醫生分享2招「居家減肥法」 不捱餓激減55磅降血脂

減肥攻略｜52歲家庭主婦公開減肥奮鬥史 搣甩35磅蛻變模特兒 5招秘訣瘦身不反彈

減肥大作戰｜286磅肥仔過胖打擊自信 1年激減110磅變肌肉型男【附減肥心得】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5