實習機會｜政府與28間企業合作推內地與海外暑期實習計劃　提供約413個職位

▲ 民青局。（資料圖片）

政府今日（13日）宣布，與28間大型企業合作，推出民青局企業內地與海外暑期實習計劃2025，實習崗位遍布內地多個省市，包括多個粵港澳大灣區內地城市、北京、上海、成都、杭州等；海外國家則包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及澳洲等。實習崗位覆蓋不同行業，包括金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店、娛樂和公用事業等。

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民青局指，申請人須為持有香港永久性居民身份證的全日制專上學生，包括副學位、學士學位或研究院課程；或持有香港居民身份證的本地全日制專上學生。實習期由今年6至9月。參與企業將承擔實習生的交通、住宿費用等主要開支，並委派專責人員提供培訓和支援。



有關計劃及實習職位的詳情已上載於計劃的專頁，有興趣者可於3月10日或之前透過專頁內的中央申請平台一次過向最多三間企業遞交申請。各參與企業在接獲申請後，會直接聯絡合適的申請人安排評選和落實獲選者的實習安排。

參與計劃的煤氣公司今次共提供13個內地實習名額，煤氣公司指，獲取錄的實習生將獲派到內地不同城市實習8星期，涉及的工作包括安全管理、能源及碳排放管理、人力資源、工程技術、營運管理、智慧廚房及保險業務等部門，公司將為實習生承擔交通及住宿費用等主要開支，並提供一系列培訓課程，同時委派員工專責支援實習生。

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