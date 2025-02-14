棚架安全︱發展局要求工務工程地盤日檢「拉掹」並影相　工會批離地　工權會倡出招管私人工程

▲ 搭棚工人竹棚上工作。（彭大偉攝）

本報獲悉，發展局向工務工程地盤發信，要求每日檢查俗稱「拉掹」的棚架連牆器數量，並提交相片佐證，局方證實消息屬實。工會批政策「離地」，「淨係拉掹都睇一日」。不跟從措施或影響投標，工權會料業界嚴謹跟隨，倡當局出招規管私人工程。

▲ 發展局向工務工程地盤發信，要求每日檢查俗稱「拉掹」的棚架連牆器數量，並提交相片佐證。（發展局文件）

繼去年啟德一住宅地盤冧棚導致2死3傷，上月初啟德醫院地盤再有棚架倒塌，11名工人受傷，棚架安全再次響起警號。就兩宗冧棚事故，有業界人士分析，意外與俗稱「拉掹」的連牆器遭人為破壞有關。現時棚架需由「拉掹」加固，樓宇建好後，由竹棚師傅修改「拉掹」位置，再讓水喉、幕牆等工種的師傅出外牆工作。惟不時有工人貪快，剪斷部分「拉掹」趕工釀成意外。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

發展局回覆本報指，局方在上周四（6日）向工務部門發通函，要求轄下工務工程的駐工地人員和承建商，每天檢查棚架連牆器數量，並在首次使用前、經過相當程度的改動後、經歷惡劣天氣後及緊接每次使用前的14天內，提交相片或錄影紀錄為佐證。

局方表示，如承建商發現棚架連牆器的數目，不符勞工處工作守則要求或相關棚架的設計，必須立即停止使用，並按守則馬上修復棚架至符合守則，再安排合資格的人檢查，方可恢復使用該棚架。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德形容局方要求「離地」，舉例指一棟50層高的樓宇，涉及數千個「拉掹」，以勞工處要求每7米乘3米至少有一條「拉掹」計算，「唔好話一分鐘啦，十幾秒都要掛，淨係『拉掹』都管一日」；如管工每個位置都巡查，相信一日都未必足夠巡查所有「拉掹」，亦無暇跟進其他工程進度。

目前勞工處要求承建商每14日遞交棚架案件（即「表格五」）檢查報告，有關報告須由合資格人士，包括具備至少4年棚架工作經驗、及完成相關課程等。何炳德指，每個工地均有至少有一名相關合資格人士，惟局方要求下，承建商有機會需要聘請更多管工，變相增加成本，反問僱主「願唔願意俾錢請個人專門做呢個職位？」

建造業議會：措施適時 與一般做法無異

建造業議會執行總監鄭定寧表示，完善的地盤一向有駐地盤的監督人員每日巡查，檢查裝置是否有按設計進行，並拍照及上傳有及資料作記錄，認為發展局是次提出的要求與一般地盤監督應有的做法分別不大。

他續指，局方提出措施適時、適當，再次提醒監督人員連牆器在竹棚安全性方面有重要作用，又認為局方要求定期提交相片對提升工地安全有一定成效。

▼ 點擊圖片放大 +2

局方提到，如承建商違反措施，工務部門會在相關承建商或顧問公司的季度表現評核報告中清楚反映相關表現，該評核會直接影響承建商或顧問公司日後獲批工務工程合約或顧問合約的機會。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容罰則「幾辣」，如影響投標，相信很多承建商或僱主都會很擔心，相關壓力是推動承建商嚴謹跟從措施的動力之一。她指出，過往發生意外的都是私人工程居多，期望發展局能推相等程度「辣招」規管有關工程。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】