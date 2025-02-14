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棚架安全︱7年8宗冧棚意外　工會料與成本減及工期短有關

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

翻查資料，過去7年至少發生8宗冧棚意外，共導致5人死亡、17人受傷（詳見表）。業界認為，接連發生意外，與承建商招標時一味追求價錢低及工期過短有關。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，每當發生工業意外時，都會有業界人士對外強調安全至上，但事實上安全與成本掛鈎，做得越好成本越高。

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改動涉及成本　價低者得不妥

何提到，他多年前初入行時，「拉掹」是「逐條計錢」、「做得多就收得多」，因此「拉掹」阻礙其他工作時，搭棚商都會主動更改位置。惟現時投標價低者得，搭棚商當然「懶得就懶、少得就少」，改動越少「拉掹」位置越好，其他工序的分判商拆下「拉掹」後卻沒有補上。如承建商可承擔更改「拉掹」位置的費用，相信搭棚商很願意進行有關工序。

何炳德指，本港工程的施工速度列全球三甲，有樓盤快至5日建好一層樓，不同工序的工人在棚架上同時施工「追期」，增加危險性。他提到，新樓盤須由消防處驗收消防裝置設備，即使涉及外牆的工序未完成，都要「趕頭趕命」將棚架拆除，待消防驗收後再重新搭棚完成餘下工作；如其後仍未能於指定時間內完工，更會遭發展商每日罰款數萬元。

何續指，有承建商為了增加中標率，投標時縮減工期吸引發展商。他認為承建商須釐定合理施工期，否則將無形中增加前綫工人壓力。

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