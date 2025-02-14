棚架安全︱竹棚工作安全守則修例不足3個月再有冧棚　工會倡制定改動「拉掹」時間表源頭堵截問題

▲ 勞工處去年修訂《竹棚架工作安全守則》，列明禁止擅自改動竹棚架。（朱永倫攝）

勞工處去年修例加強竹棚工作安全要求，惟修例後不足3個月再有同類事件發生。工會批修例是「形式主義」，應由源頭改善問題；工權會則認為，管工應考慮整體地盤管理及文化問題。

去年啟德住宅地盤意外後，勞工處修訂《竹棚架工作安全守則》，並於去年10月中生效，列明禁止擅自改動竹棚架，包括連牆器，違反者最高可被判罰1,000萬元及監禁兩年。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，意外後業界明顯更緊張竹棚安全，判頭開會及工人入職時，均會特別提醒留意「拉掹」位置，惟時隔一年，再有啟德政府地盤出現意外。他認為條例警惕性不足，僅針對前線工人，指管理層都應負一定責任。

何認為，工程師在畫則時應已考慮「拉掹」擺位，舉例指如大廈需安裝玻璃幕牆，工程師應能預測「拉掹」是否有機會阻礙安裝工序。他指出，「拉掹」不可能由頭到尾都不阻人、不需要拆除，但作為有經驗的地盤管理者，應熟悉整個施工時間表，知道何時須更改「拉掹」位置。如發生意外，除擅自改動棚架的工人需要被罰，工程師和管工同樣需要負責，稱「誰主管誰負責」、「唔可以收咗設計費，但冇考慮過安全」。

何炳德建議，除按局方要求定期拍照記錄「拉掹」位置，亦須由工程師或管工，於所有工序開始前，制定更改「拉掹」位置的時間表，清楚列明工程進行至某個工序時，須改動多少個「拉掹」，讓工人按指示執行；每次更改後，亦要列明時間、數量及負責人，即使不幸發生意外，亦可根據資料調查。

管工未必重視工人的匯報

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述前線工人指，他們施工前曾反映，有「拉掹」阻礙工序希望拆除，惟管工未有理會，遲遲不派相關人士更改位置，工友施工時遂「順理成章」自行改動「拉掹」位置。蕭倩文稱地盤或存在張力，管工未必重視工人的滙報，承建商亦未必願意承擔改動「拉掹」的成本。

她認為每個崗位都有其責任，教育工人不應擅自改動棚架固然重要，地盤亦應釋出信息，要求工人有需要改動「拉掹」時通知管工並耐心等候，相信可大大減少有關情況。

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