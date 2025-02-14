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大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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台灣算命師傅指小S命盤：「與姊姊相似。」

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛於農曆新年節期間日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎逝世，享年48歲。因為大S虛齡49歲，而不少算命師傅直指「逢9」是關鍵。

台灣算命師傅周映君近日上當地節目談大S徐熙媛與小S徐熙娣的命盤，表示大S命盤是「金旺之人」，屬龍的她今年虛歲49歲犯太歲，太歲為甲辰，辰即為土，土又一直生金，她以「身體很好不可以一直進補，進補會中風」為例，指出土一直生金會太旺。

同時，周映君指大S與小S命格相似，小S命格是「火旺之人」，命盤中有超過一半都是火土，但火土是不能用的要走土，後年小S虛歲49歲是逢馬年加上走火運，指：「對她來講我會覺得比較糟糕」，要特別注意。

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大S徐熙媛去世︱建議聽取大S孩子意見

另外，大S遺體在日本火化後，骨灰由家人送回台灣暫放於信義區豪宅，擇日進行樹葬，不過曾傳由此令豪宅的鄰居不滿。

對此，周映君表示一般來說，此舉對鄰居不太會有影響，但建議喪家旁得貼上紅紙。同時，周映君認為樹葬前應先問問大S一對子女長大後是否要追思母親，解釋稱：「因為樹葬、花葬是沒有了」，在這問題上得尊重孩子的想法，這是他們的權利。

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